«Impossible» : Recalé par Kylian Mbappé, Emmanuel Macron réagit avec humour

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est depuis un peu moins de deux ans l'une des attractions offensives du Real Madrid. Cependant, il fut celle du PSG pendant plusieurs années avant de troquer la tunique rouge et bleu pour la blanche des Merengue. Le président de la République Emmanuel Macron avait un tout autre projet en tête pour lui.

Kylian Mbappé a porté les couleurs du PSG l'espace de sept saisons. Une longue aventure au cours de laquelle il aurait pu s'en aller pour le Real Madrid à plusieurs reprises. Une première fois en 2021 lorsqu'il avait réclamé à son ancienne direction un bon de sortie qu'il n'a pas obtenu. Mais aussi à l'approche du mercato estival de 2022 avant qu'il ne décide de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires avec une autre en option. Ce qu'il n'a pas fait, signant en faveur du Real Madrid dès le mois de juin 2024.

🚨 Entorse du genou confirmée pour Kylian Mbappé, les infos de @FabriceHawkins.



"S'il n'est pas à 100%, il pourrait ne pas jouer pendant la trêve internationale de mars, mais il devrait toutefois faire le déplacement, car c'est le capitaine et il y a des obligations médiatiques" pic.twitter.com/UNzS4hdyLB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 2, 2026

«Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille» Au printemps 2021, le président de la République Emmanuel Macron participait à une vidéo des YouTubeurs McFly et Carlito. Au fil de ce contenu audiovisuel, le chef d'Etat contactait par téléphoné Kylian Mbappé afin de communiquer la bonne nouvelle, lui qui est un fervent supporter de l'OM, à tout le monde. « Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille ». Après un petit moment de silence, Kylian Mbappé a tout simplement explosé de rire avant de lâcher un « impossible » avant de poursuivre son rire.