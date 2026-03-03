«Impossible» : Recalé par Kylian Mbappé, Emmanuel Macron réagit avec humour

Kylian Mbappé est depuis un peu moins de deux ans l'une des attractions offensives du Real Madrid. Cependant, il fut celle du PSG pendant plusieurs années avant de troquer la tunique rouge et bleu pour la blanche des Merengue. Le président de la République Emmanuel Macron avait un tout autre projet en tête pour lui.
Kylian Mbappé a porté les couleurs du PSG l'espace de sept saisons. Une longue aventure au cours de laquelle il aurait pu s'en aller pour le Real Madrid à plusieurs reprises. Une première fois en 2021 lorsqu'il avait réclamé à son ancienne direction un bon de sortie qu'il n'a pas obtenu. Mais aussi à l'approche du mercato estival de 2022 avant qu'il ne décide de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires avec une autre en option. Ce qu'il n'a pas fait, signant en faveur du Real Madrid dès le mois de juin 2024.
«Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille»
Au printemps 2021, le président de la République Emmanuel Macron participait à une vidéo des YouTubeurs McFly et Carlito. Au fil de ce contenu audiovisuel, le chef d'Etat contactait par téléphoné Kylian Mbappé afin de communiquer la bonne nouvelle, lui qui est un fervent supporter de l'OM, à tout le monde. « Kylian, j'ai annoncé la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille ». Après un petit moment de silence, Kylian Mbappé a tout simplement explosé de rire avant de lâcher un « impossible » avant de poursuivre son rire.
Kylian Mbappé refuse assurant que «ce n'est pas dans notre ADN», provoquant la répartie d'Emmanuel Macron : «N'en faites pas trop non plus Kylian»
Par la suite, ayant repris son sérieux, l'attaquant du PSG de l'époque a tout bonnement écarté cette éventualité tant la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille est importante, lui qui est u enfant de la région parisienne. « Impossible d'aller à Marseille. Ce n'est pas dans notre ADN ça ». Amusé par la séquence, le président de la République a tout de même souhaité recadrer le champion du monde français avec humour. « N'en faites pas trop non plus Kylian », engendrant le rire de McFly ainsi que celui de Mbappé.