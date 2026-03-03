«Tu peux déchirer le papier, on va à l’OM» : Transfert express pour un joueur de l’équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une première compétition avec l'équipe de France, il signait à l'OM. Voici le chemin de carrière choisi par un ex-international français. Néanmoins, son parcours aurait pu être bien différent s'il avait cédé à une tentation assez hors du commun avec une offre qui ne court pas les rues. Explications.

Les joueurs de l'équipe de France sont nombreux à être passés par l'Olympique de Marseille au fil de leur carrière. L'un d'entre eux a eu la possibilité de s'engager en faveur de l'OM disposant du statut d'international français et notamment grâce à ses performances avec son club. Il y a plus de 10 ans de cela, un attaquant s'est installé dans la cité phocéenne alors qu'il était courtisé par des écuries en Espagne ainsi qu'en Angleterre. Et pas n'importe lesquelles.

La force mentale de ces mecs pour tenter de zapper des actions qui auraient pu changer le destin d’un pays dans une grande compet… Je pense évidemment à Gignac mais il y en a (pleins) d’autres

«Il était venu et il m’avait expliqué tout son schéma tactique» André-Pierre Gignac, auteur de 24 buts en Ligue 1 avec le Toulouse FC en 2009/2010 s'envolait pour l'Afrique du sud afin de disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Après le fiasco de Knysna, Gignac avait la possibilité de signer dans un nouveau club et aurait pu se laisser tenter par une offre assez inhabituelle en période de transferts. « J’ai refusé Valence juste avant. On m’avait envoyé un avion, avec du bon jamon dedans (du jambon, ndlr). Je vous promets, cela donne envie. Ils savaient qu’avec un peu de jamon iberico, ils allaient faire l’affaire, mais j’ai refusé. C’était à l’époque de Unai Emery, avec Jérémy Mathieu. Il était venu et il m’avait expliqué tout son schéma tactique. J’ai refusé ».