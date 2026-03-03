Zidane lui doit beaucoup : «C'est grâce à lui que je suis devenu entraîneur», (et c’est une surprise)

Zinedine Zidane a bien voyagé pendant ses 18 années de carrière de joueur professionnel. Tant pour les déplacements en club que pour la sélection. Après avoir pris sa retraite, Zizou a passé ses diplômes d'entraîneur en devenant conseiller du président Florentino Pérez au Real Madrid en parallèle. Pour ce qui relève de sa carrière d'entraîneur, Zidane a été poussé par un homme.
Une carrière riche en émotions et en souvenirs pour Zinedine Zidane. Tout s'est arrêté sur un coup de tête le 9 juillet 2006 après une provocation de Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde en Allemagne. Après avoir présenté ses excuses quelques jours plus tard sur les antennes de Canal+, Zidane profitait de sa famille, de sa retraite de joueur professionnel avant de se remettre dans le bain grâce à un ami.
«Les potes, c'est aussi David (Bettoni). On a tout fait à Cannes»
Dans le cadre des 80 ans du journal L'Equipe, Zinedine Zidane a accordé un entretien fleuve au quotidien sportif. L'occasion pour le champion du monde 98 notamment s'attarder sur son amitié de longue date avec David Bettoni qu'il a connu à l'AS Cannes et qui a été celui qui lui a remis le pied à l'étrier après sa carrière de joueur. « Les potes, c'est aussi David (Bettoni). On a tout fait à Cannes puis après. Sur cette photo, on joue pour la première fois ensemble au Vélodrome. Je me souviens d'une de ses phrases en passant devant moi pendant ce match à Marseille. Il me dit : "Yaz', c'est trop méchant d'être là !'' C'était notre langage à l'époque pour dire : "C'est fantastique !" »
«Il m'a parlé de ce qu'il faisait, du métier, de la possibilité d'être de nouveau ensemble»
Pendant sa discussion avec L'Equipe, Zinedine Zidane a rendu à César ce qui lui appartient : David Bettoni est l'une des raisons de sa carrière de coach qu'on lui connaît. « David est dans l'émotion de se retrouver, tous les deux, sur la pelouse du Vélodrome en Première Division. On est ami de toujours. De Cannes à Madrid, dans la continuité. C'est un peu grâce à lui que je suis devenu entraîneur. Quand j'arrête en 2006, j'ai profité de la famille, des amis et j'ai pensé à ma seconde vie. David venait me voir à Madrid. Il était déjà coach à Cannes avec les jeunes. Il m'a parlé de ce qu'il faisait, du métier, de la possibilité d'être de nouveau ensemble. On a discuté, échangé. Au bout d'un moment, il fallait de nouveau que j'aie un challenge. J'ai décidé de reprendre ma formation d'entraîneur après avoir fait celle de manager à Limoges. David est resté auprès de moi car c'est quelqu'un de super compétent. C'est toujours génial de partager quelque chose avec ses amis ».