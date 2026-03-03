Zidane lui doit beaucoup : «C'est grâce à lui que je suis devenu entraîneur», (et c’est une surprise)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a bien voyagé pendant ses 18 années de carrière de joueur professionnel. Tant pour les déplacements en club que pour la sélection. Après avoir pris sa retraite, Zizou a passé ses diplômes d'entraîneur en devenant conseiller du président Florentino Pérez au Real Madrid en parallèle. Pour ce qui relève de sa carrière d'entraîneur, Zidane a été poussé par un homme.

Une carrière riche en émotions et en souvenirs pour Zinedine Zidane. Tout s'est arrêté sur un coup de tête le 9 juillet 2006 après une provocation de Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde en Allemagne. Après avoir présenté ses excuses quelques jours plus tard sur les antennes de Canal+, Zidane profitait de sa famille, de sa retraite de joueur professionnel avant de se remettre dans le bain grâce à un ami.

À l'occasion des 80 ans de L'Équipe, Zinédine Zidane est revenu sur son parcours, de ses débuts marquants en équipe de France et avec Cannes ou Bordeaux à sa carrière d'entraîneur du Real Madrid en passant par la Juventus et sa panenka mémorable en 2006.️ https://t.co/jeeWZgFHd9 pic.twitter.com/7VKb5RBGHq — L'Équipe (@lequipe) March 2, 2026

«Les potes, c'est aussi David (Bettoni). On a tout fait à Cannes» Dans le cadre des 80 ans du journal L'Equipe, Zinedine Zidane a accordé un entretien fleuve au quotidien sportif. L'occasion pour le champion du monde 98 notamment s'attarder sur son amitié de longue date avec David Bettoni qu'il a connu à l'AS Cannes et qui a été celui qui lui a remis le pied à l'étrier après sa carrière de joueur. « Les potes, c'est aussi David (Bettoni). On a tout fait à Cannes puis après. Sur cette photo, on joue pour la première fois ensemble au Vélodrome. Je me souviens d'une de ses phrases en passant devant moi pendant ce match à Marseille. Il me dit : "Yaz', c'est trop méchant d'être là !'' C'était notre langage à l'époque pour dire : "C'est fantastique !" »