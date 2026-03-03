Transfert - L’OM le menace au téléphone : «C’est pour ça que j’ai signé au PSG»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM et le PSG sont depuis plusieurs années maintenant deux grands ennemis du football français. Une rivalité souvent à l’origine d’étincelles sur le terrain au moment des Classiques. Mais voilà que cela n’empêche pas certains de passer d’un camp à un autre. Et parfois, ça s’est fait dans des conditions assez particulières…

La liste des joueurs passés par l’OM et le PSG est aujourd’hui très longue. Alors que le dernier exemple en date est Adrien Rabiot, on peut également retrouver sur celle-ci Fabrice Fiorèse, Frédéric Déhu ou encore Hatem Ben Arfa. Le nom de Stéphane Dalmat y figure également. Ayant évolué à Marseille lors de la saison 1999-2000, il avait ensuite rejoint directement le PSG. Et si Dalmat avait alors filé chez l’ennemi, il avait visiblement ses raisons.

« C’est quoi ça, des menaces comme ça pour que je parte ? » Invité de Oui Hustle en 2025, Stéphane Dalmat avait raconté comment il s’était retrouvé à quitter l’OM pour le PSG. Et dans un premier temps, l’ancien Olympien avait révélé les menaces reçues par la direction phocéenne de l’époque afin de le faire partir : « Je me voyais rester à Marseille. Tranquille. J’avais mes 7 ans de contrat. D’un point de vue personnel, j’avais fait une bonne saison. (…) Mon transfert au PSG ? Ce n’était pas voulu. Il me restait 7 ans de contrat à Marseille, mais problème économique à Marseille. Il fallait qu’ils vendent et les valeurs marchandes, il y avait moi, Luccin et Pirès. Moi, Di Meco et Durand avaient trouvé un accord à Newcastle et à Tottenham, c’était 135 millions de francs à l’époque. Ils avaient trouvé l’accord mais j’avais dit que c’était hors de question de partir à l’étranger. J’ai dit : « Je reste ». Di Meco a appelé mon agent, il m’a appelé aussi : « Tu ne sais pas où tu es ici, tu es à Marseille, je connais du monde. Si tu dois partir, tu partiras ». Je lui raccroche au nez, j’appelle mon agent et je dis : « C’est quoi ça, des menaces comme ça pour que je parte ? Non, je reste là » ».