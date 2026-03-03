Zinedine Zidane : 28 ans plus tard, un journaliste a toujours des regrets

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a réalisé des prestations qui sont restées dans les annales et dont on se souvient encore aujourd’hui. Mais voilà que sur le moment, l’ancien joueur du Real Madrid et de l’équipe de France n’avait pas forcément été salué de la bonne des manières. De quoi donner quelques regrets à un journaliste.

Dans L’Equipe, obtenir la note de 10/10 est une véritable consécration. Une note parfaite qu’ils sont aujourd’hui peu à avoir réussi à l’obtenir. Ça a pu être le cas de Désiré Doué lors de la dernière finale de la Ligue des Champions avec le PSG, de Kylian Mbappé lors d’un France-Kazakhstan en 2022 ou encore Neymar, auteur notamment un quadruplé en 2018 avec le PSG face à Dijon. Mais voilà que fait plus surprenant, ce 10/10 n’avait pas décerné aux champions du monde français en 1998 après la finale face au Brésil.

« Je regrette qu'on ne soit pas monté plus haut pour Zidane » Auteur d’un doublé face à Ronaldo et compagnie, offrant ainsi la première étoile à l’équipe de France, Zinedine Zidane n’avait donc pas hérité du 10/10 de L’Equipe en 1998, devant se contenter d’un 9/10. Etait-ce justifié ? Voilà qu’aujourd’hui encore, cette notation fait débat chez les journalistes du quotidien sportif. Et dans un reportage de L’Equipe, Vincent Duluc avoue même : « Oui, c'est un débat qu'on a encore entre nous. Il faut se souvenir de l'urgence dans laquelle on a fait ce journal, les notes ont été faites très rapidement. Je regrette qu'on ne soit pas monté plus haut pour Zidane ».