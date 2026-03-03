Un transfert à sauvé le PSG : Luis Enrique donne le nom du joueur 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse samedi soir après la victoire sur la pelouse du Havre (1-0), Luis Enrique a évoqué la situation actuelle au PSG confronté à de nombreuses blessures. L'occasion pour le coach espagnol de rappeler qu'un transfert l'a bien aidé.

Encore une fois privé de plusieurs joueurs, le PSG subit notamment une vague de blessures au milieu de terrain. Fabian Ruiz est ainsi absent depuis plusieurs semaines, tandis que Joao Neves n'était pas non plus disponible pour le déplacement au Havre, pas plus que Senny Mayulu et le très polyvalent Quentin Ndjantou. Par conséquent, Luis Enrique se réjouit de pouvoir compter sur Dro Fernandez, recruté cet hiver en provenance du FC Barcelone.

Luis Enrique salue le transfert de Dro « On est dans un moment où il n'y a pas de milieux de terrain. Dro, on est très content qu'il soit ici. Il a une qualité différente, c'est un joueur très différent. C'est un type de joueur que les entraîneurs qui aiment très bien jouer au football aiment pour sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Et il a une qualité individuelle de très haut niveau. Mais il a 18 ans et c'est normal d'avoir des problèmes, spécialement dans une Ligue très physique comme la Ligue 1. La première chose qu'il a dite, c'est que tout le monde dit que la Ligue 1 est très facile mais quand tu viens, tu vois et tu comprends que ce n'est pas comme cela (rire). Mais je suis très content, il fait des choses intéressantes pour lui en tant que joueur, mais aussi pour l'équipe. Il a bien joué, il a aidé l'équipe aujourd'hui », confie l’entraîneur du PSG en conférence de presse.