L’OM vendu pour une somme impressionnante ? Ce n’est pas impossible !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont nombreuses ces dernières années, mais Frank McCourt a toujours démenti. En privé, l'homme d'affaires américain réclamerait d'ailleurs une fortune pour vendre le club phocéen. Et ce ne serait pas totalement injustifié.

Cela fait plusieurs années que les rumeurs entourant la vente de l'OM persistent. Sans toutefois aboutir à quelque chose de concret. Et avec la situation actuelle, Frank McCourt pourrait être tenté de céder le club phocéen. Toutefois, l'homme d'affaires américain réclamerait une somme colossale supérieure à un milliard d'euros pour un club recruté environ 45M€ en 2016 et qui serait valorisé 545M€.

⚽️Il ne m’étonnerait pas que la rumeur, longtemps bidon,d’une vente de l’#OM refasse surface mais cette fois-ci avec plus de consistance … (crédit photo non identifié)⚽️ pic.twitter.com/b3OIgn8rgY — Christian Ollivier (@COllivier61) February 14, 2026

Les demandes de McCourt finalement pas si extravagantes ? Cependant, les exigences de Frank McCourt ne sont pas si extravagantes selon un connaisseur du marché, qui estime que la valeur de l'OM a forcément augmenté ces dernières années. « C'est comme si vous aviez acheté une vieille bâtisse à 100 000 euros. Vous avez amélioré le jardin, une route s'est construite à côté. D'un coup, votre maison vaut peut-être 250 000, voire 400 000 euros. Certes, vous avez mis beaucoup d'argent dans les travaux, mais votre bien a pris de la valeur », confie-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE.