L’OM vendu pour une somme impressionnante ? Ce n’est pas impossible !

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont nombreuses ces dernières années, mais Frank McCourt a toujours démenti. En privé, l'homme d'affaires américain réclamerait d'ailleurs une fortune pour vendre le club phocéen. Et ce ne serait pas totalement injustifié.
Cela fait plusieurs années que les rumeurs entourant la vente de l'OM persistent. Sans toutefois aboutir à quelque chose de concret. Et avec la situation actuelle, Frank McCourt pourrait être tenté de céder le club phocéen. Toutefois, l'homme d'affaires américain réclamerait une somme colossale supérieure à un milliard d'euros pour un club recruté environ 45M€ en 2016 et qui serait valorisé 545M€.
Les demandes de McCourt finalement pas si extravagantes ?
Cependant, les exigences de Frank McCourt ne sont pas si extravagantes selon un connaisseur du marché, qui estime que la valeur de l'OM a forcément augmenté ces dernières années. « C'est comme si vous aviez acheté une vieille bâtisse à 100 000 euros. Vous avez amélioré le jardin, une route s'est construite à côté. D'un coup, votre maison vaut peut-être 250 000, voire 400 000 euros. Certes, vous avez mis beaucoup d'argent dans les travaux, mais votre bien a pris de la valeur », confie-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE.
Ce dernier explique toutefois que le prix d’un club comme l’OM peut évoluer rapidement : « Comme pour une maison, la valorisation d'un club au-delà du top 10-15 européen reste hypothétique et dépend du marché actuel. S'il se porte bien, elle montera, sans rien faire. S'il y a plusieurs intérêts d'investir aussi. Tout ce qui crée de la valeur, l'effectif, les recettes, les infrastructures, peut influer. Si le club ne joue plus la Ligue des champions, en revanche, le prix va baisser... » Autrement dit, rien ne semble à exclure pour Frank McCourt, y compris une grosse plus-value 10 ans après avoir déboursé 45M€ pour racheter l'OM.