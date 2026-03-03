«Ce n’est pas normal» : Luis Enrique prend une decision importante au PSG 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur au Havre samedi soir, le PSG prend une avance confortable en tête de la Ligue 1. Cependant, tout n'est pas parfait, loin de là, puisque les Parisiens auraient du se mettre à l'abri bien plus tôt dans cette rencontre. Une situation qui pousse Luis Enrique à prendre une décision radicale.

Malgré la victoire au Havre (1-0) qui permet au PSG de prendre quatre points d'avance sur le RC Lens au classement de la Ligue 1, Luis Enrique a été contraint de constater un nouvel échec sur penalty. Cette fois-ci, c'est Désiré Doué qui a manqué sa tentative. C'est la cinquième fois que le PSG rate un penalty, en 10 tentatives. Ousmane Dembélé et Vitinha ont également raté cette saison, ce qui pousse Luis Enrique à trancher.

Mory Diaw 🇸🇳 sur le penalty de Désiré Doué 🇫🇷 qu'il a repoussé 🧤:



« 𝗝𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚, 𝗝𝗘 𝗟'𝗔𝗜 𝗩𝗨 𝗧𝗜𝗥𝗘𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗥𝗣𝗢𝗢𝗟. » 😁❤️💙



La décision forte de Luis Enrique « Ce que je peux dire, si je pense aux matchs qu'on avait joués ici contre Le Havre, c'est que c'était le match le plus tranquille, parce que je pense qu'on a clairement mérité de gagner ce match. On a créé beaucoup d'occasions et on a raté un pénalty encore. Et à la fin, on a souffert parce que Le Havre a créé des occasions sur des coups de pieds arrêtés. Il y a eu de la souffrance, mais on a clairement mérité de gagner ce match, pour moi », confiait-il en conférence de presse après le match, avant d’insister sur les penaltys.