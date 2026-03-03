«Ce n’est pas normal» : Luis Enrique prend une decision importante au PSG 

Vainqueur au Havre samedi soir, le PSG prend une avance confortable en tête de la Ligue 1. Cependant, tout n'est pas parfait, loin de là, puisque les Parisiens auraient du se mettre à l'abri bien plus tôt dans cette rencontre. Une situation qui pousse Luis Enrique à prendre une décision radicale.
Malgré la victoire au Havre (1-0) qui permet au PSG de prendre quatre points d'avance sur le RC Lens au classement de la Ligue 1, Luis Enrique a été contraint de constater un nouvel échec sur penalty. Cette fois-ci, c'est Désiré Doué qui a manqué sa tentative. C'est la cinquième fois que le PSG rate un penalty, en 10 tentatives. Ousmane Dembélé et Vitinha ont également raté cette saison, ce qui pousse Luis Enrique à trancher.
La décision forte de Luis Enrique
« Ce que je peux dire, si je pense aux matchs qu'on avait joués ici contre Le Havre, c'est que c'était le match le plus tranquille, parce que je pense qu'on a clairement mérité de gagner ce match. On a créé beaucoup d'occasions et on a raté un pénalty encore. Et à la fin, on a souffert parce que Le Havre a créé des occasions sur des coups de pieds arrêtés. Il y a eu de la souffrance, mais on a clairement mérité de gagner ce match, pour moi », confiait-il en conférence de presse après le match, avant d’insister sur les penaltys.
«On va continuer à chercher et à faire de la rotation»
« Je pense que l'on est dans un moment particulier, ce n'est pas normal que l'on rate beaucoup de choses claires. Je pense que l'on a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer des pénaltys avec beaucoup de qualité. Normalement, les joueurs qui ratent le pénalty sont les joueurs qui frappent le pénalty, ou les tirs au but. C'est normal, on a confiance, on va continuer à chercher et à faire de la rotation parmi les tireurs mais je suis content parce qu'on a gagné beaucoup de séances de tirs au but. On a des très bons gardiens et des très bons buteurs. Mais en ce moment, c'est particulier parce qu'on rate aussi des penaltys », ajoute Luis Enrique.