Mercato - PSG : Le transfert de Zinedine Zidane fuite dans la presse, «ça l'a un peu fâché»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien avant l'arrivée du Qatar, le PSG était déjà très présent sur le mercato, notamment dans les années 1990, avec de très solides ambitions. C'est ainsi que même Zinedine Zidane est passé proche de signer à Paris. Mais le transfert a capoté pour une raison qui va laisser de sérieux regrets aux Parisiens.

Durant les années 1990, le PSG version Canal+ était très puissant. Tellement, qu'il est passé proche de recruter Zinedine Zidane et Christophe Dugarry. Marc Roger, agent incontournable du football français à cette époque, raconte comment les discussions ont échoué.

Here's Zinedine Zidane doing Zinedine Zidane things. Enjoy. pic.twitter.com/O7bLArSsFi — 90s Football (@90sfootball) March 3, 2026

Quand Zidane et Dugarry étaient proches du PSG « On doit être en 94, Luis Fernandez est l’entraineur du PSG, et donc je lui en parle, de Zidane et Dugarry. Je lui dis que les deux quitteront les Girondins de Bordeaux en fin de saison. Luis me dit qu’il est intéressé, mais il me dit qu’il aimerait les rencontrer. Donc j’ai organisé un rendez-vous. D’ailleurs, pour l’anecdote, j’étais un jeune parisien à l’époque, et on a mis plus de temps de Roissy à l’appartement de Luis Fernandez, que de Bordeaux à Paris. Cela faisait beaucoup rire Dugarry qui me disait "putain, mais, tu connais Paris ?" », se remémorait-il au micro de RMC il y a quelques jours avant de poursuivre.