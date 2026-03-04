«Ça ne sert à rien» : L’OM le fait craquer à la télévision

Pierrick Levallet

L’OM a revu ses objectifs de la saison après son élimination en Ligue des champions. Le club phocéen souhaite désormais décrocher une place qualificative pour la prestigieuse coupe d’Europe tout en faisant de la Coupe de France une priorité. Et cela n’a pas manqué d’agacer un consultant à la télévision.

«Ta saison est morte si...» « Tu gagnes la Coupe de France, tu ne te qualifies pas pour la Ligue des champions, ta saison est morte. J’ai vécu ça avec les Girondins. Ce qu’on demande à l’OM, c’est de la régularité. Ça ne sert à rien de gagner une Coupe de France si la saison prochaine tu joues l’Europa League ou la Conference League. Je dis juste que s’ils ne gagnent pas la Coupe de France mais qu’ils se qualifient pour la Ligue des champions, ça ne sera pas un échec. Parce que je pense que ce qu’il faut à l’OM, c’est de la régularité tous les ans » a ainsi pesté Benoît Tremoulinas dans L’Equipe de Greg.