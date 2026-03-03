Kylian Mbappé : «Ça m’inquiète», la décision du Real Madrid qui est redoutée sur La Chaine L’Equipe 

Pierrick Levallet

Une vive inquiétude entoure Kylian Mbappé en ce moment. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans va être éloigné des terrains quelques temps. Et dans L’Equipe du Soir, on s’inquiète d’une potentielle décision que le Real Madrid pourrait prendre avec le capitaine de l’équipe de France afin de ne pas compromettre ses objectifs de la saison.

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé suscite une vive inquiétude. L’attaquant de 27 ans est touché au genou depuis décembre, mais ne peut plus ignorer la douleur. Le capitaine de l’équipe de France va donc devoir s’éloigner des terrains quelques temps alors qu’il était en feu avec le Real Madrid depuis le début de saison (38 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues). Le club madrilène devrait ainsi être privé de son joueur vedette contre Manchester City en Ligue des champions. Cela pourrait ainsi pousser les Merengue à prendre une décision qui inquiète tout particulièrement dans L’Equipe du Soir.

«Il n’y a pas vraiment de remède» « Ce qui m’inquiète, c’est le niveau du Real Madrid. Ils doivent se dire que sans Kylian Mbappé, ils ont quand même beaucoup moins de chances de se qualifier contre Manchester City. Et que donc, le Real Madrid le force ou tente de le forcer parce que le genou, c’est comme le mollet. Il n’y a pas vraiment de remède. Ça revient systématiquement, tu ne te soignes pas vraiment » a expliqué le journaliste Dominique Sévérac sur le plateau de l’émission de La Chaîne L’Equipe.