«C’est fini» : L'annonce sur RMC, «une autre carrière» débute pour Kylian Mbappé

Axel Cornic

A seulement quelques mois de la Coupe du monde, l’état de santé de Kylian Mbappé inquiète. La star du Real Madrid souffrirait en effet d’une entorse au genou et n'était pas sur le terrain ce lundi, lors de la défaite face à Getafe en Liga (0-1).

Tout le monde se demande si l’équipe de France pourra compter sur un Kylian Mbappé au meilleur de sa forme, pour la Coupe du monde 2026. Le capitaine tricolore rencontre en effet des pépins physiques à quelques mois de la grande compétition et du côté du Real Madrid comme en France, on commencerait à sérieusement s’inquiéter.

« Quand il est blessé, il rentre à l’écurie et fait des soins » Ainsi, certains estiment que l’attaquant de 27 ans doit faire tout son possible pour se ménager à ce stade de sa carrière, afin de garder son meilleur niveau le plus longtemps possible. « C’est une autre carrière qui va commencer pour lui. Ça fait déjà dix ans qu’il évolue à haut nveau, il a enchainé les Coupes du monde, les Coupes d’Europe, les matchs de Championnat... il va falloir qu’il se gère maintenant » a déclaré l'ancien rugbyman Vincent Moscato, sur RMC. « Quand il est blessé, il rentre à l’écurie et fait des soins. C’est fini de jouer blessé parce qu’on est jeune ! ».