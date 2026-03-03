Mercato - OM : Un talent marseillais chipé pour 0€, un club veut refaire le coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a quelques années, l’OM avait vu un de ses joueurs partir pour s’engager librement avec un autre club, n’ayant pas trouvé d’accord pour sa prolongation. Un scénario que Marseille pourrait revivre très bientôt. Un de ses joueurs, dont le contrat prend fin en juin 2026, n’a toujours pas étendu son bail et le même club serait sur les rangs afin de le récupérer.

Pour la première d’Habib Beye au Vélodrome, l’OM s’est offert une victoire très importante dimanche lors de la réception de l’OL (3-2). Tochukwu Nnadi a même pu disputer ses premières minutes depuis son arrivée en provenance de Zulte Waregem cet hiver, prenant ainsi en quelque sorte la place de Bilal Nadir. Habib Beye avait retenu un groupe de 23 joueurs pour cette rencontre, dans lequel ne figurait pas le milieu de terrain âgé de 22 ans.

Nadir, une prolongation qui se fait toujours attendre S’il n’a jamais été un titulaire indiscutable, Bilal Nadir était tout de même régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi lorsque ce dernier était encore l’entraîneur de l’OM. Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice, c’est à Marseille que le Marocain s’est révélé, où il est désormais en fin de contrat. Au mois de décembre, Pablo Longoria indiquait que des discussions étaient en cours dans l’optique d’une prolongation, dont on n’a plus de nouvelle depuis.