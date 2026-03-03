Des joueurs du Stade Français oublient un coéquipier après une soirée : «On avait entièrement vidé le bar»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les anecdotes de soirées des joueurs du XV de France sont souvent assez mythiques. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Un ancien joueur du Stade Français raconte comment avec ses coéquipiers il est allé se changer les idées après une défaite.

En général, les anecdotes qui entourent les troisièmes mi-temps des joueurs de rugby sont croustillantes. Et celle-ci est sur la même lignée. En effet, l'ancien talonneur international qui a notamment évolué à Grenoble, mais également au Stade Français, Fabrice Landreau, raconte la façon dont avec certains coéquipiers, ils sont sortis après une défaite à Aurillac. Une soirée bien arrosée qui a fini très tôt le matin... mais sans un joueur.

«Il n'a pas fermé la porte» : Nouvelle surprise dans la carrière d'Antoine Dupont ? https://t.co/sEdi9P3vtB — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

L'incroyable anecdote de Fabrice Landreau... dans un bar « Avec le Stade Français après une défaite à Aurillac en 2000, quand nous étions en autogestion. On a encaissé trente points et, dans le sillage de Christophe Dominici, Sylvain Marconnet et Christophe Juillet, on a vidé entièrement le bar de l'hôtel. On est partis au petit matin en oubliant nos sacs, des blazers, et même un joueur... », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022 avant de raconter une autre anecdote vécue durant sa carrière.