Des joueurs du Stade Français oublient un coéquipier après une soirée : «On avait entièrement vidé le bar»

En général, les anecdotes qui entourent les troisièmes mi-temps des joueurs de rugby sont croustillantes. Et celle-ci est sur la même lignée. En effet, l'ancien talonneur international qui a notamment évolué à Grenoble, mais également au Stade Français, Fabrice Landreau, raconte la façon dont avec certains coéquipiers, ils sont sortis après une défaite à Aurillac. Une soirée bien arrosée qui a fini très tôt le matin... mais sans un joueur.
L'incroyable anecdote de Fabrice Landreau... dans un bar
« Avec le Stade Français après une défaite à Aurillac en 2000, quand nous étions en autogestion. On a encaissé trente points et, dans le sillage de Christophe Dominici, Sylvain Marconnet et Christophe Juillet, on a vidé entièrement le bar de l'hôtel. On est partis au petit matin en oubliant nos sacs, des blazers, et même un joueur... », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022 avant de raconter une autre anecdote vécue durant sa carrière.
« Après cette lourde défaite à domicile contre Colomiers, on devait jouer à Grenoble, qui alignait une très grosse équipe. On pensait que Bernard (Laporte) allait nous défoncer. Le lundi, on débriefe ce match catastrophique à la vidéo. Le lendemain, un bus nous attend. Personne ne sait où on va et on se retrouve en forêt à jouer au paint-ball. Max Guazzini arrive dans sa jolie Mercedes et tous les joueurs se mettent à mitrailler sa voiture. En un rien de temps, elle est maculée de peinture, massacrée. Max n'osait pas sortir (rires). Résultat, on est allé décrocher le match nul (19-19) à Grenoble », ajoutait Fabrice Landreau.