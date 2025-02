Rugby : Antoine Dupont au Stade Français, la folle tentation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien rugbyman, Vincent Moscato a donné son avis sur le fameux trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. L'animateur du Super Moscato Show aimerait voir un système similaire dans le rugby. Cela apporterait de l'incertitude, alors que le Stade Toulousain règne en maître sur le Top 14. Et pourquoi pas voir un Antoine Dupont au Stade Français ?

Ces dernière heures, l’actualité sportive a été marquée par l’incroyable de Luka Doncic aux Lakers. Après sept ans de bons et loyaux services, le Slovène va changer d’air en cours de saison. « Il y a sept ans, je suis arrivé à Dallas pour accomplir mon rêve de jouer au basket-ball au plus haut niveau. Je pensais faire toute ma carrière ici et je voulais tellement vous offrir un Championnat. Merci de ne pas seulement avoir partagé ma joie dans les meilleurs moments, mais aussi de m'avoir soutenu quand j'en avais le plus besoin » a-t-il déclaré. Ce mouvement a fait réagir Vincent Moscato.

Moscato est tenté par le système de trade

L’ancien rugbyman aimerait voir un tel système s’imposer dans le rugby français. Cela permettrait une plus grande concurrence et des échanges surprenants. Moscato a donné l’exemple d’Antoine Dupont qui pourrait rejoindre des équipes rivales comme le Stade Français ou l’UBB.« J’aimerais le voir avant de mourir, que Dupont ou l’équivalent de Dupont aille au Stade Français ou à Bordeaux. Ce serait génial. Un échange avec Mateo Garcia. Ce serait génial sur le plan sportif. S’il va à Bordeaux, on verrait s’il fait la différence, si Bordeaux serait champion de France » a confié l’animateur sur RMC.

Dupont parti pour durer

Mais le Stade Toulousain n’a pas l’intention de le laisser filer. Son partenaire Cyril Baille espère le voir épouser une carrière longue durée en Haute-Garonne. « Après, on s'arrangera entre nous. Un ira à la touche, un à la mêlée, un manager... Au Stade Toulousain ? Ou ailleurs, on ne peut pas savoir. Mais au Stade, ce serait fantastique (rires). J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien rester dans le milieu du rugby. Peut-être avec les Espoirs pour être avec eux, ce devoir de transmission » avait confié le joueur toulousain.