PSG : Il règle ses comptes avec DJ Snake après la polémique !

Si le PSG a acquis de fort belle manière sa qualification face à Liverpool dernièrement, les clubs anglais n’ont pas toujours souri au club de la capitale. En 2019, c’est Manchester United qui avait éliminé Paris lors d’un match mémorable au Parc des princes. Patrice Évra s’était alors permis de chambrer les Parisiens et il est revenu sur cet épisode et notamment un léger conflit avec DJ Snake.

Cette saison encore, le PSG verra les quarts de finale de la Ligue des champions. Pourtant battus en huitième de finale aller par Liverpool (0-1), les Parisiens ont réussi à se remobiliser et à arracher leur qualification aux tirs au but, notamment grâce à un grand Gianluigi Donnarumma (1-0, 4-1 aux t.a.b.).

Evra avait charrié le PSG

Mais il y a quelques années, le PSG était déjà confronté à un club anglais en huitième de finale de Ligue des champions et cela s’était moins bien passé. En 2019, après avoir battu deux buts à zéro Manchester United au match aller, les coéquipiers de Marquinhos s’étaient inclinés trois buts à un au retour, et c’était donc les Red Devils qui s’étaient qualifiés. Présent dans les tribunes du Parc des princes ce soir-là, Patrice Évra n’avait pas manqué de chambrer le club de la capitale, qui s’était incliné contre une équipe mancunienne très remaniée, qui comptait de très nombreux jeunes joueurs.

« Les gars qui m’ont créé des problèmes c’est DJ Snake… »

Sur RMC, Patrice Évra est justement revenu sur cette soirée du 6 mars 2019. L’ancien défenseur de Manchester United en a profité pour régler ses comptes avec DJ Snake, qui n’avait pas trop apprécié le chambrage de ce dernier. « Les gars qui m’ont créé des problèmes, c'est DJ Snake, le politicien qui était dans les tribunes quand j'ai fait cette vidéo, et Jérôme Rothen. À Paris, je n’ai jamais eu de problème. Qu’est-ce que DJ Snake vient faire là-dedans ? C’est lui qui a chambré et comme moi je suis un chambreur, quand ils ont tapé Manchester 2-0 à Old Trafford, que j’étais dans les tribunes, qu’il m'a filmé et qu’il a posté en disant Patrice ce n’est pas la peine de pleurer, c’est là que j’ai reposté en disant écoute, attention à la remontada. À l’arrivée, on a gagné. »