Transfert à 47M€ : Le prochain attaquant de l’OM annoncé en direct ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À un an de la fin de son contrat, en juin 2026, Jean-Philippe Mateta pourrait quitter Crystal Palace cet été. En ce sens, les Eagles attendraient un montant estimé à 47M€ pour se séparer de l’attaquant âgé de 27 ans. Selon Walid Acherchour, en cas de qualification en Ligue des champions, l’OM serait bien inspiré de tenter de le recruter.

Arrivé en janvier 2021 en provenance de Mayence, Jean-Philippe Mateta pourrait vivre ses dernières semaines à Crystal Palace. Le médaillé d’argent avec l’équipe de France aux JO de Paris 2024 n’a plus qu’un an de contrat et pourrait changer de club lors du prochain mercato estival.

Crystal Palace demande 47M€ pour Mateta

En ce sens, Jean-Philippe Mateta, auteur de 17 buts toutes compétitions confondues cette saison, serait déjà dans le viseur de plusieurs clubs. Caught Offside évoquait récemment un intérêt de Manchester United notamment, mais l’OM serait également sur la piste de l’attaquant âgé de 27 ans, pour qui Crystal Palace demanderait environ 47M€.

« Si l’OM va en Ligue des champions, je fonce sur Jean-Philippe Mateta »

Une somme qui semble tout de même trop conséquente pour les finances de l’OM, mais aux yeux de Walid Acherchour, le club marseillais devrait tenter sa chance. « Si l’OM va en Ligue des champions, je fonce sur Jean-Philippe Mateta. Deuxième saison à plus de 15 buts en Premier League le mec. C’est pas mon football mais c’est hyper fiable. Si tu l’entoures bien, surtout avec une Ligue des champions à offrir, Marseille peut le séduire », a-t-il déclaré sur le plateau de WFC.