PSG : Les adieux d'Al-Khelaïfi sont imminents !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG disputera le premier derby de la saison face au Paris FC au Parc des Princes. À la fin de la rencontre, le club de la capitale a prévu de présenter la Coupe intercontinentale à ses supporters. Avant cela, un hommage sera également rendu à Jean-Louis Gasset, passé par Paris il y a quelques années et malheureusement décédé le 26 décembre dernier.

C’est un match spécial qui attend le PSG dimanche soir. Pour la première fois depuis 1978, le club de la capitale va disputer un derby. Les hommes de Luis Enrique reçoivent le Paris FC au Parc des Princes en clôture de la 17ᵉᵉ journée de Ligue 1.

Un hommage à Jean-Louis Gasset est prévu. Une rencontre qui sera également marquée par un hommage. En effet, comme le rapporte L’Équipe, le PSG a prévu de rendre hommage à Jean-Louis Gasset, disparu le 26 décembre dernier et qui était passé par Paris de 2013 à 2016 en tant qu’adjoint de Laurent Blanc.