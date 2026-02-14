Deux joueurs en viennent aux mains : L’entraîneur du PSG intervient (et sa réaction n’est pas celle que vous attendez) !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait, les esprits peuvent parfois s’échauffer entre coéquipiers d’une même équipe. Même au PSG, ça a pu dégénérer entre des joueurs qui se côtoyaient pourtant au quotidien. Une de ses échauffourées a d’ailleurs été racontée et c’est ainsi que la réaction de l’entraîneur du PSG a également été révélée. Et elle a de quoi surprendre.

Au début de la saison, l’OM avait été secoué par la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Entre les deux coéquipiers, ça aurait été très chaud et ils en seraient donc venus aux mains. Ce n’est clairement pas la première fois que ça arrive entre joueurs d’un même club. Au PSG aussi, ce genre de scènes a déjà pu se produire par le passé. Passé par la formation parisienne de 2006 à 2015, Clément Chantôme a pu en témoigner.

« Vas-y, tape-le » Au PSG également donc, les joueurs en sont venus aux mains. C’est ainsi que ça a chauffer il y a quelques années de cela entre Mathieu Bodmer et Nenê. Témoin de cette altercation, Clément Chantôme avait raconté pour L’Equipe en 2024 : « La plus grosse dispute à laquelle j’ai pu assister ? Il y en a eu une belle entre Bodmer et Nenê, qui avait la particularité d'être un gentil mais très chiant sur un terrain ». A cette époque, c’est Antoine Kombouaré qui dirigeait le PSG. Et voilà que l’entraîneur parisien n’a pas forcément la réaction à laquelle on pouvait s’attendre dans cette situation. « Mathieu voulait le taper, et là, Kombouaré lui a dit : "Vas-y, tape-le." On a tous rigolé. Mathieu lui a couru après et on a fini par les séparer. Et à la fin, tout s'est bien fini », a poursuivi Chantôme.