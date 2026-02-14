Deux joueurs en viennent aux mains : L’entraîneur du PSG intervient (et sa réaction n’est pas celle que vous attendez) !

On le sait, les esprits peuvent parfois s’échauffer entre coéquipiers d’une même équipe. Même au PSG, ça a pu dégénérer entre des joueurs qui se côtoyaient pourtant au quotidien. Une de ses échauffourées a d’ailleurs été racontée et c’est ainsi que la réaction de l’entraîneur du PSG a également été révélée. Et elle a de quoi surprendre.
Au début de la saison, l’OM avait été secoué par la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Entre les deux coéquipiers, ça aurait été très chaud et ils en seraient donc venus aux mains. Ce n’est clairement pas la première fois que ça arrive entre joueurs d’un même club. Au PSG aussi, ce genre de scènes a déjà pu se produire par le passé. Passé par la formation parisienne de 2006 à 2015, Clément Chantôme a pu en témoigner.
« Vas-y, tape-le »
Au PSG également donc, les joueurs en sont venus aux mains. C’est ainsi que ça a chauffer il y a quelques années de cela entre Mathieu Bodmer et Nenê. Témoin de cette altercation, Clément Chantôme avait raconté pour L’Equipe en 2024 : « La plus grosse dispute à laquelle j’ai pu assister ? Il y en a eu une belle entre Bodmer et Nenê, qui avait la particularité d'être un gentil mais très chiant sur un terrain ». A cette époque, c’est Antoine Kombouaré qui dirigeait le PSG. Et voilà que l’entraîneur parisien n’a pas forcément la réaction à laquelle on pouvait s’attendre dans cette situation. « Mathieu voulait le taper, et là, Kombouaré lui a dit : "Vas-y, tape-le." On a tous rigolé. Mathieu lui a couru après et on a fini par les séparer. Et à la fin, tout s'est bien fini », a poursuivi Chantôme.
« Ça a été loin »
D’ailleurs, Clément Chantôme avait lui pu se prendre sa tête avec Antoine Kombouaré à l’époque au PSG. C’est ainsi que l’ancien Parisien avait confié : « Mon plus gros coup de gueule ? Avec Antoine (Kombouaré), ça avait chauffé (saison 2009-2010). Il m'a peu fait jouer, on s'est souvent pris la tête. Il a été dur, ça a été loin. J'étais un peu le bouc émissaire. Mais il a toujours été franc. Et la saison suivante, il n'a pas été rancunier, j'étais bon et il m'a fait jouer ».