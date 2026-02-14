«Il fait la diva» : Un joueur du PSG bientôt remplacé ?

Ce vendredi soir, le PSG de Luis Enrique s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Maxime Chanot s'en est pris à une star offensive du club de la capitale. D'après l'ancien défenseur central du Stade de Reims, ce joueur du PSG doit être relégué à un rôle de remplaçant.
Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Toutefois, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés ce vendredi soir (3-1) à l'extérieur. En cas de victoire du RC Lens face au Paris FC ce samedi, le PSG pourrait donc perdre la première place en Ligue 1.
«Si je suis Dembélé, j'éclate»
Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet finale de Stade Rennais - PSG, Maxime Chanot s'en est pris à Désiré Doué. « Doué fait la diva. En première mi-temps, Kvara et Dembélé pressaient... Si je suis Dembélé, que je suis Ballon d'or, et que j'ai un mec comme Doué qui ne court pas, j'éclate... (...) S'il faut le mettre sur le banc ? Je pense que c'est la suite logique, avec Barcola qui attend », a jugé l'ancien défenseur central du Stade de Reims sur les ondes de RMC Sport.
Le PSG doit remplacer Doué par Barcola ?
Interrogé au micro de Ligue 1+ après la défaite du PSG face au Stade Rennais, Ousmane Dembélé a également dénoncé ce genre d'attitudes, et ce, sans nommer Désiré Doué. « On est mal rentrés dans le match, après, je pense aussi que Rennes a fait un très bon match. Mais je pense qu'on doit mettre plus d'envie. On doit jouer pour le Paris-Saint-Germain pour gagner des matches, car si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club devant, avant de penser à soi-même, je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On est sur la deuxième partie de saison, et c'est le Paris-Saint-Germain qui doit être en premier, et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à soi-même », a pesté le numéro 10 parisien. Reste à savoir qui il visait.