«Il fait la diva» : Un joueur du PSG bientôt remplacé ?

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, le PSG de Luis Enrique s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Maxime Chanot s'en est pris à une star offensive du club de la capitale. D'après l'ancien défenseur central du Stade de Reims, ce joueur du PSG doit être relégué à un rôle de remplaçant.

Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Toutefois, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés ce vendredi soir (3-1) à l'extérieur. En cas de victoire du RC Lens face au Paris FC ce samedi, le PSG pourrait donc perdre la première place en Ligue 1.

«Si je suis Dembélé, j'éclate» Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet finale de Stade Rennais - PSG, Maxime Chanot s'en est pris à Désiré Doué. « Doué fait la diva. En première mi-temps, Kvara et Dembélé pressaient... Si je suis Dembélé, que je suis Ballon d'or, et que j'ai un mec comme Doué qui ne court pas, j'éclate... (...) S'il faut le mettre sur le banc ? Je pense que c'est la suite logique, avec Barcola qui attend », a jugé l'ancien défenseur central du Stade de Reims sur les ondes de RMC Sport.