Le PSG valide un départ… avec Bradley Barcola ?

Doté d’un effectif de grande qualité, le PSG n’a pas souhaité réaliser de folies sur ce mercato hivernal. Si Paris a recruté le jeune Dro Fernandez, un départ a également été acté au sein de l’équipe première. Et de manière assez surprenante, Bradley Barcola aurait eu son mot à dire concernant ce mouvement. Explications.

Le PSG a connu un mois de janvier plutôt tranquille. Comme l’a récemment confié Luis Campos dans les colonnes de MARCA, il est assez compliqué de recruter certains joueurs sur le mercato hivernal. « Pour diverses raisons, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour recruter un joueur. Sauf cas exceptionnels. Pour nous, l'hiver dernier, ce cas exceptionnel, c'était "Kvara". Sur ce mercato de janvier, j'entends tous ceux qui se demandent pourquoi on ne recrute pas. Néanmoins, il y a un facteur important dont personne ne parle : les meilleurs joueurs jouent les Coupes d'Europe », déclarait ainsi le dirigeant portugais.

🚨 𝗕𝗥𝗔𝗗𝗟𝗘𝗬 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗢𝗟𝗔 🇫🇷 𝗘𝗡𝗩𝗢𝗜𝗘 𝗡𝗢𝗛𝗔𝗠 𝗞𝗔𝗠𝗔𝗥𝗔 🇫🇷 𝗔̀ 𝗟𝗬𝗢𝗡 ! 😯❤️💙



L'attaquant du PSG a convaincu le jeune défenseur de 19 ans en lui vantant 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗲 𝗿𝗵𝗼𝗱𝗮𝗻𝗶𝗲𝗻.… pic.twitter.com/RxIJWgKTjp — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 13, 2026

Noham Kamara s’est engagé à l’OL Ainsi, en ce mois de janvier, le PSG s’est contenté de peu sur le mercato. En effet, le club parisien a seulement bouclé la venue de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, recruté contre 8M€. Si dans le sens des arrivées, le jeune Espagnol est la seule à noter, le club de la capitale a accepté de se séparer de l’un de ses talents. Âgé de 18 ans, Noham Kamara s’est quant à lui engagé en faveur de l’OL. Au micro de Radio Scoop, l’ex Titi Parisien a révélé que Bradley Barcola avait été impliqué dans son départ.