Le PSG valide un départ… avec Bradley Barcola ?

Doté d’un effectif de grande qualité, le PSG n’a pas souhaité réaliser de folies sur ce mercato hivernal. Si Paris a recruté le jeune Dro Fernandez, un départ a également été acté au sein de l’équipe première. Et de manière assez surprenante, Bradley Barcola aurait eu son mot à dire concernant ce mouvement. Explications.
Le PSG a connu un mois de janvier plutôt tranquille. Comme l’a récemment confié Luis Campos dans les colonnes de MARCA, il est assez compliqué de recruter certains joueurs sur le mercato hivernal. « Pour diverses raisons, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour recruter un joueur. Sauf cas exceptionnels. Pour nous, l'hiver dernier, ce cas exceptionnel, c'était "Kvara". Sur ce mercato de janvier, j'entends tous ceux qui se demandent pourquoi on ne recrute pas. Néanmoins, il y a un facteur important dont personne ne parle : les meilleurs joueurs jouent les Coupes d'Europe », déclarait ainsi le dirigeant portugais.
Noham Kamara s’est engagé à l’OL
Ainsi, en ce mois de janvier, le PSG s’est contenté de peu sur le mercato. En effet, le club parisien a seulement bouclé la venue de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, recruté contre 8M€. Si dans le sens des arrivées, le jeune Espagnol est la seule à noter, le club de la capitale a accepté de se séparer de l’un de ses talents. Âgé de 18 ans, Noham Kamara s’est quant à lui engagé en faveur de l’OL. Au micro de Radio Scoop, l’ex Titi Parisien a révélé que Bradley Barcola avait été impliqué dans son départ.
« J’en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola »
« C’est vrai que ça s’est fait à la dernière minute. Pour moi, c’était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j’allais aller. Ce projet avec Lyon m’a tout de suite plu. Il avait l’air très intéressant. L’accompagnement des dirigeants m’a tout de suite fait accrocher, donc je suis très content d’être ici et maintenant je suis très pressé de commencer. Je n’ai pas hésité une seule seconde. J’en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola. On a eu beaucoup de discussions. Il m’a dit que l’OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m’a parlé de la ville, mais surtout du cadre sportif à l’intérieur du club », a ainsi confié Noham Kamara.