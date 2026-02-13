PSG : Nasser Al-Khelaïfi attaqué en justice, «le tribunal de Paris a tranché»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a régulièrement retrouvé son nom impliqué dans de sales affaires. Le dirigeant qatari est notamment accusé depuis 2021 dans une affaire appelée « les Barbouzeries », d’avoir organisé la séquestration d’un certain Tayeb Benabderrahmane. Ce vendredi, le Tribunal de Paris a délivré une nouvelle décision dans ce procès. Explications.

S’il a pu goûter au bonheur au cours des derniers jours avec l’obtention des droits de diffusion TV de la Coupe du monde 2026 par BeIN Sports, mais aussi avec l’annonce du Real Madrid de se retirer de la Super League, Nasser Al-Khelaïfi est toujours sous la menace de la justice. Depuis plusieurs années maintenant, le président du PSG est accusé par Tayeb Benabderrahmane de séquestration et d’enlèvement, lui qui détiendrait des dossiers compromettants concernant la vie privée du dirigeant qatari. Si cette affaire est toujours en cours, elle a pris un nouveau tournant ce vendredi.

Le Tribunal de Paris met une pause dans cette affaire En effet, comme le rapporte RMC, le Tribunal de Paris a décidé de mettre sur pause ce litige civil. « Nous sommes heureux de voir que le tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur de M. Nasser Al-Khelaifi en rejetant les prétentions de M. Tayeb Benabderrahmane. Le tribunal a consacré Nasser Al-Khelaïfi dans son statut de partie civile et tenu en échec les accusations mensongères et calomnieuses de Tayeb Benabderrahmane. Nous avons pleinement confiance dans notre système judiciaire et sommes convaincus que la vérité finira par triompher », a réagi Me Renaud Semerdjian, avocat du président du PSG.