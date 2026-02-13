Un joueur du PSG mis à l'écart ? «Il est seul» selon un témoignage

Après le titre en Ligue des Champions, le premier dans l’histoire du club, Luis Enrique n’a souhaité que très peu modifier son équipe. Mais quelques changements importants ont tout de même eu lieu au sein du Paris Saint-Germain, même si pour le moment ils ne semblent pas encore porter leurs fruits....
Tout n’est pas rose à Paris. Si le PSG est leader de Ligue 1 et s’est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, les polémiques ne manquent pas. C’est notamment le cas pour le poste de gardien de but, puisque l’été dernier Luis Enrique a décidé de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie, en misant sur Lucas Chevalier du LOSC... qui n’apporte pas entière satisfaction.
« Safonov est un meilleur gardien pour le PSG aujourd'hui »
Installé comme un titulaire indiscutable, le Français a clairement perdu sa place, puisqu'on ne l’a plus vu depuis le 23 janvier dernier. Au PSG, on semble désormais lui préférer Matveï Safonov, recruté un an plus tôt pour 20M€ et éternelle doublure de Donnarumma. Et chez certains anciens du club, le constant est sans appel. « Safonov est un meilleur gardien pour le PSG aujourd'hui et Chevalier est un meilleur gardien intrinsèquement sur l'avenir » a déclaré Jérôme Alonzo, qui a défendu les cages parisiennes de 2001 à 2008.
« Lucas Chevalier, je trouve que c'est un homme seul »
« Aujourd'hui, si on parle de posture et d'importance, avec ce que j'ai comme retour et ce que je vois du body langage des joueurs quand Safonov est sûr le terrain, je pense que la balance penche du côté du Russe pour l'instant » a poursuivi Alonzo, dans le podcast After Paris de RMC Sport. « Souvent, dans cette aventure, Lucas Chevalier, je trouve qu'il est seul, je trouve que c'est un homme seul. Je n'ai pas vu de main se lever pour parler de lui, pour l'aider, l'épauler et l'accompagner ».