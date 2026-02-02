Lucas Chevalier «isolé» au PSG : «Tout le monde a eu du mal à accepter que Donnarumma s'en aille»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La décision à 30M€ que très peu de personnes semblent avoir compris. Le PSG, à la dernière intersaison, poussait Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Et ce, seulement quelques semaines après le sacre parisien en Ligue des champions avec l'Italien dans les buts. Sa vente à Manchester City pour 30M€ a succédé au recrutement de Lucas Chevalier. Un choix sportif qui n'aurait pas fait l'unanimité en interne...

Le PSG a raflé la Ligue des champions lors de sa 55ème année d'existence. Et ce, notamment grâce aux prestations phares de Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Que ce soit contre Liverpool, Aston Villa ou bien Arsenal sur la route de la finale aisément remportée face à l'Inter (5-0), le portier italien a été le solide dernier rempart de la défense parisienne. Et malgré cela, l'entraîneur Luis Enrique soutenu par le conseiller sportif Luis Campos ont décidé de tourner la page Donnarumma en ouvrant le chapitre Lucas Chevalier au PSG.

Donc Matveï Safonov arrête un penalty et est élu homme du match face à Strasbourg, pendant que Lucas Chevalier est sur le banc… le football peut aller tellement vite ! #RCSAPSG pic.twitter.com/Kj6p57zJfP — Mookie (@MookieBarbu) February 1, 2026

«Je crois que son arrivée ne s'est pas vraiment passée» Les premières pages de l'ouvrage sont assez inégales au niveau de la performance si bien que Matvey Safonov, doublure de Gianluigi Donnarumma la saison passée, semble être passée devant Lucas Chevalier dans la hiérarchie aux yeux de Luis Enrique. Pour ce qui est du vestiaire, on ne serait pas emballés plus que ça par le gardien de l'équipe de France d'après Bertrand Latour. « Le cas Safonov - Chevalier peut perturber le groupe ? Je ne crois pas, et une des raisons pour lesquelles je pense que ça ne peut pas arriver, ce qui en partie a amené l'échec de Chevalier, je crois que son arrivée ne s'est pas vraiment passée. Il est au Paris Saint-Germain, mais personne ne le sait vraiment. Je ne pense pas qu'il a un grand soutien de ses partenaires, qu'il y ait une grande peine de ceux qui jouent avec lui qu'il soit passé de numéro un à numéro deux. Et c'est aussi pour ça qu'il affiche cette fébrilité là ».