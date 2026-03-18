Une image inquiète le PSG : Luis Enrique réagit rapidement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG s'est largement imposé sur la pelouse de Stamford Bridge (3-0), confirmant ainsi la domination aperçue lors du match aller au Parc des Princes (5-2). Toutefois, une image a inquiété à l'issue de la rencontre et Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

A-t-on retrouvé le grand PSG ? Impossible de l'affirmer, mais clairement, le club de la capitale semble monter en puissance comme en témoigne la double confrontation contre Chelsea. Après la victoire au Parc des Princes (5-2), les Parisiens ont confirmé en surclassant à nouveau les Blues, mais cette fois-ci à Stamford Bridge (3-0). Cependant, une image a fait trembler les supporters parisiens à l'issue du match puisque selon plusieurs médias sur place, Bradley Barcola, qui a reçu un coup à la cheville pendant le match, aurait quitté le stade avec une botte orthopédique pour immobiliser son pied. Sa blessure serait un gros coup dur compte tenu de son état de forme actuel. Mais Luis Enrique s'est montré rassurant.

🚨 𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗𝗨𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚… 😫



Bradley Barcola 🇫🇷 a quitté Stamford Bridge en boitant et avec une botte immobilisante au pied. 🤕



🗞️ @ArthurPerrot pic.twitter.com/9sNTA6JQr4 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2026

Luis Enrique évoque la situation de Barcola « Il faut attendre demain pour savoir exactement. Mais rien d'important pour João. Pour Bradley, (je pense) rien d'important. Mais je ne suis pas un docteur, je ne peux rien dire. Il faut attendre les tests », assure-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer également la situation de Joao Neves, sorti à la mi-temps : « Non, non. João Neves n'a aucun problème mais il faut savoir gérer les différents moments qui vont arriver dans les prochains matchs. Et avec ce résultat, on a pensé que c'était mieux de ne pas prendre de risques avec sa situation. »