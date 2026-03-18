Une image inquiète le PSG : Luis Enrique réagit rapidement !

Mardi soir, le PSG s'est largement imposé sur la pelouse de Stamford Bridge (3-0), confirmant ainsi la domination aperçue lors du match aller au Parc des Princes (5-2). Toutefois, une image a inquiété à l'issue de la rencontre et Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse.
A-t-on retrouvé le grand PSG ? Impossible de l'affirmer, mais clairement, le club de la capitale semble monter en puissance comme en témoigne la double confrontation contre Chelsea. Après la victoire au Parc des Princes (5-2), les Parisiens ont confirmé en surclassant à nouveau les Blues, mais cette fois-ci à Stamford Bridge (3-0). Cependant, une image a fait trembler les supporters parisiens à l'issue du match puisque selon plusieurs médias sur place, Bradley Barcola, qui a reçu un coup à la cheville pendant le match, aurait quitté le stade avec une botte orthopédique pour immobiliser son pied. Sa blessure serait un gros coup dur compte tenu de son état de forme actuel. Mais Luis Enrique s'est montré rassurant.
Luis Enrique évoque la situation de Barcola
« Il faut attendre demain pour savoir exactement. Mais rien d'important pour João. Pour Bradley, (je pense) rien d'important. Mais je ne suis pas un docteur, je ne peux rien dire. Il faut attendre les tests », assure-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer également la situation de Joao Neves, sorti à la mi-temps : « Non, non. João Neves n'a aucun problème mais il faut savoir gérer les différents moments qui vont arriver dans les prochains matchs. Et avec ce résultat, on a pensé que c'était mieux de ne pas prendre de risques avec sa situation. »
«Pour Bradley, rien d'important»
D'un point de vue plus général, Luis Enrique a également affiché la fierté après la prestation de son équipe. « Il n'y a aucun mérite pour l'entraîneur parce qu'ils sont motivés et sérieux, vraiment sérieux. Je le dis sérieusement, leur sérieux c'est naturel. Quand on finit l'entraînement, ils continuent à jouer dans les vestiaires, dans la salle du sport. Et quand tu profites de ta profession, c'est très facile. Ils sont motivés tout le temps, c'est très facile pour moi en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai, hier on a fini l'entraînement sur le terrain, parce que normalement ça ne dure qu'une heure, et ils ont continué à faire l'entraînement à côté de l'autobus. C'est différent, c'est un groupe de joueurs spéciaux. Et c'est tout, c'est un vrai plaisir d'avoir ce type de joueurs », ajoute l'entraîneur du PSG, rapporté par CulturePSG.