Top 14 : Romain Ntamack et Matthieu Jalibert dans un classement des joueurs les plus fidèles !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est de plus en plus rare de voir des joueurs professionnels passer toute leur carrière dans le même club, Midi Olympique s’est intéressé aux plus fidèles évoluant actuellement en Top 14. Un top 10 dans lequel on retrouve notamment les stars de l’UBB et de Toulouse, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack.

Aussi bien dans le rugby que dans le sport en général, voir un joueur porter les couleurs d’un seul club tout au long de sa carrière est presque devenu une anomalie, mais il y en a encore quelques-uns. Ce vendredi, Midi Olympique a justement essayé de lister les joueurs les plus fidèles toujours en activité en Top 14.

Jalibert, entre Nouméa et Bordeaux Le journal a commencé par citer Mathieu Babillot, capitaine emblématique de Castres où il a pris sa première licence en 2003 à l’âge de neuf ans et a été sacré champion de France en 2018. On retrouve également Matthieu Jalibert. S’il a commencé le rugby à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, car son père militaire y était basé, l’ouvreur international français a ensuite rejoint le CA Bordeaux-Bègles, devenu Union Bordeaux-Bègles après sa fusion avec le Stade Bordelais. Midi Olympique a ensuite cité Baptiste Couilloud, demi de mêlée du Lou dont il a intégré l’école de rugby à six ans, Thomas Darmon, qui qutitera en revanche Montpellier pour rejoindre Oyonnax la saison prochaine, et Thibault Daubagna, qui avait recalé Toulouse il y a une dizaine d’années et compte désormais plus de 300 matchs avec Pau.