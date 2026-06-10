Stade Toulousain : Un gros transfert se prépare pour Thomas Ramos ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà d'Antoine Dupont, le Stade Toulousain peut compter sur d'autres stars. C'est le cas de Thomas Ramos, considéré par certains comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, l'arrière français est sous contrat jusqu'en 2027 avec son équipe, mais voilà que son avenir fait l'objet de certaines rumeurs. Alors qu'on a parlé d'une prolongation pour Ramos, il est désormais question d'un possible transfert.

A 30 ans, Thomas Ramos fait aujourd'hui le bonheur du Stade Toulousain. Mais cela sera-t-il encore le cas prochainement ? Sous contrat jusqu'en 2027, l'arrière français voit son avenir animer la rubrique mercato. Dernièrement, Midi Olympique faisait savoir que le champion de France en titre allait intensifier ses discussions avec Ramos dans l'optique de le prolonger. Sous contrat jusqu'en 2027, le Toulousain pourrait donc prolonger, mais voilà qu'un club de Pro D2 pourrait bien tout relancer.

« On a envie d’avoir dans nos rangs un leader et un joueur de la trempe de Thomas » Et ce club de Pro D2 n'est autre que le Biarritz Olympique. Alors qu'on a pu parler il y a quelques mois que la volonté du BO de recruter Antoine Dupont, voilà que c'est désormais Thomas Ramos qui serait ciblé. Alors que l'entourage du joueur du Stade Toulousain aurait été approché, Cyril Arrostéguy, président du club biarrot, a confié dans un entretien accordé à Rugbyrama : « Dans le cadre de notre projet d’atteindre le Top 14 et de remonter dans les prochaines années, on regarde comment on peut élever notre niveau de jeu. On a envie d’avoir dans nos rangs un leader et un joueur de la trempe de Thomas (Ramos). On regarde quel type de joueur pourrait nous tirer vers le haut avec des exigences de haut niveau, en apportant son savoir-faire, sa maîtrise, son leadership, son expérience du haut niveau. Ce serait un atout majeur pour un club comme nous ».