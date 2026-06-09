Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028 : C'est validé à l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la grosse information du moment dans le rugby français. Louis Bielle-Biarrey souhaiterait participer au Jeux Olympiques de 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7. LBB pourrait donc imiter Antoine Dupont, champion olympique à Paris en 2024. Et Maxime Lucu, son coéquipier à l'UBB, valide cette idée.

Le destin d'Antoine Dupont va peut-être influencer d'autres joueurs. En effet, en 2024, le capitaine du XV de France a décidé de rejoindre les Bleus du rugby à 7 afin de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Et il a bien fait puisqu'il a remporté la médaille d'or. Et visiblement, Louis Bielle-Biarrey souhaiterait suivre son exemple en disputant les JO de Los Angeles en 2028. Une décision importante et qui aurait des conséquences pour l'UBB puisque Louis Bielle-Biarrey prendra également part à la Coupe du monde 2027. Autrement dit, entre le Mondial avec le XV de France et la préparation avec l'équipe de France de rugby à 7, LBB jouerait très peu en club. Et pourtant, Maxime Lucu valide le projet de son coéquipier.

LBB aux JO, Lucu dit oui ! « Il est cachotier Loulou, on ne sait rien. C’est le dernier de nos soucis. On a vu l’impact qu’a eu Antoine (Dupont) sur les JO 2024. Louis est la nouvelle coqueluche du XV de France et la nouvelle pépite donc on parle forcément de lui. Après, il faut aussi le laisser tranquille », lâche-t-il au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.