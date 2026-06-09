Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028 : C'est validé à l'UBB !

C'est la grosse information du moment dans le rugby français. Louis Bielle-Biarrey souhaiterait participer au Jeux Olympiques de 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7. LBB pourrait donc imiter Antoine Dupont, champion olympique à Paris en 2024. Et Maxime Lucu, son coéquipier à l'UBB, valide cette idée.
Le destin d'Antoine Dupont va peut-être influencer d'autres joueurs. En effet, en 2024, le capitaine du XV de France a décidé de rejoindre les Bleus du rugby à 7 afin de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Et il a bien fait puisqu'il a remporté la médaille d'or. Et visiblement, Louis Bielle-Biarrey souhaiterait suivre son exemple en disputant les JO de Los Angeles en 2028. Une décision importante et qui aurait des conséquences pour l'UBB puisque Louis Bielle-Biarrey prendra également part à la Coupe du monde 2027. Autrement dit, entre le Mondial avec le XV de France et la préparation avec l'équipe de France de rugby à 7, LBB jouerait très peu en club. Et pourtant, Maxime Lucu valide le projet de son coéquipier.
LBB aux JO, Lucu dit oui !
« Il est cachotier Loulou, on ne sait rien. C’est le dernier de nos soucis. On a vu l’impact qu’a eu Antoine (Dupont) sur les JO 2024. Louis est la nouvelle coqueluche du XV de France et la nouvelle pépite donc on parle forcément de lui. Après, il faut aussi le laisser tranquille », lâche-t-il au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.
«S’il a envie d’y aller, ils le feront en temps voulu»
« S’il a envie d’y aller, ils le feront en temps voulu. Là c’est dans deux ans. A 22 ans, il est déjà à 122 matchs professionnels, il faut le laisser souffler parce que c’est encore un gamin. Il ne faut pas trop lui bruler les ailes parce que c’est une pépite comme rarement le championnat français ou l’équipe de France a eu. Doucement avec Loulou. Il a le temps de voir, mais s’il doit le faire, ça sera lui qui choisira, mais il y a une Coupe du Monde à XV d’abord », ajoute Maxime Lucu.