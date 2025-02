Marion Rousse : Le mariage que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières années, Netflix s'est fait une spécialité de filmer les coulisses des grands événements sportifs. Si ça fait un carton avec la Formule 1, le public a visiblement eu plus de mal à accrocher en ce qui concerne le Tour de France. Ainsi, on ne devrait pas avoir droit à une 4ème saison de Au cœur du peloton. En revanche, Netflix pourrait décider de s'associer avec Marion Rousse pour un nouveau produit. Explications.

A l'instar de Drive to Survive, qui suit les pilotes de Formule 1 au cours de la saison, Netflix avait également lancé Au cœur du peloton pour plonger les spectateurs au cours des coulisses du Tour de France. Alors que la 3ème saison sortira en juin prochain, elle devrait visiblement être la dernière. En effet, Netflix ne devrait pas reconduire ce programme. « Habituellement, fin janvier, on est déjà contacté par Netflix pour des tournages au printemps auprès de certains de nos coureurs. Là, on n’a pas eu le moindre coup de fil. Il semble que le message est clair », est-il expliqué au sein d'une équipe française comme le rapporte Le Parisien.

Marion Rousse revit et révèle sa passion du vélo ! Découvrez son nouveau projet sur France 3 qui promet de vous emmener loin 🚴‍♀️

Marion Rousse avec Netflix, ça matche ?

Alors que les audiences ne seraient pas forcément au rendez-vous, Netflix pourrait donc passer à autre chose, mais pas forcément quitter le cyclisme. En effet, la plateforme américaine serait intéressée à l'idée de produire un documentaire sur le Tour de France femmes. Alors que la compétition est dirigée par Marion Rousse, ça fait un carton d'année en année, au point donc d'intéresser les plateformes puisqu'outre Netflix, une autre serait également intéressée. Voilà une union qu'on n'avait pas forcément vu venir...

« Cette mise en lumière manquait au cyclisme féminin »

Aux commandes du Tour de France femmes depuis quelques années maintenant, Marion Rousse réalise un travail exceptionnel afin de faire briller la compétition à l'international. Et ça commence à porter ses fruits aujourd'hui. « J'ai connu le cyclisme féminin à une époque où je ne gagnais pas d'argent. J'étais dite "professionnelle", mais je n'en avais que l'appellation. Il fallait que j'aille travailler pour gagner un SMIC. Ma volonté, quand on a instauré le Tour de France Femmes avec Zwift, était que cela suive, que les filles puissent avoir un salaire, vivre de leur sport. L'enjeu était d'obtenir de la visibilité, grâce à la course la plus connue du monde. Avec le Tour de France, on parle à un public de connaisseurs, d'initiés… mais aussi à des gens qui ne regardent pas de vélo tout au long de l'année. Cette mise en lumière manquait au cyclisme féminin. On ne connaissait pas les championnes avant de profiter de cette formidable vitrine. Maintenant, il y a beaucoup plus d'argent dans les équipes, cela s'est structuré. L'équilibre financier reste précaire, mais cela n'a plus rien à voir », expliquait-elle notamment récemment.