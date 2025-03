Transfert à 20M€ : Catastrophe annoncée pour le PSG ?

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a profité du mercato estival pour se débarrasser de ses indésirables. Le club de la capitale a notamment envoyé Carlos Soler en prêt à West Ham. Les dirigeants parisiens ont même pris le soin d’intégrer une option d’achat de 20M€ dans le deal. Mais alors que la fin de saison approche, l’équipe de Premier League n’est pas certaine de la lever. Carlos Soler, lui, a fait une annonce sur son avenir qui pourrait bien faire paniquer le PSG.

«La saison a été assez difficile pour tout le monde»

« Pour l'instant, la seule chose qui est claire pour moi, c'est que je suis à West Ham et qu'il me reste deux ans de contrat au PSG. A partir de là, je vais profiter des deux ou trois mois qu'il me reste. C'est vrai que la saison a été assez difficile pour tout le monde, peut-être un peu plus personnellement parce que je suis arrivé pour Lopetegui et il a été licencié en milieu de saison, un nouvel entraîneur arrive et au début on peut penser que c'est une mauvaise chose parce qu'il ne me donne pas ma chance... Mais je pense que j'ai pu m'adapter tout de suite » a d’abord expliqué l’international espagnol dans un entretien accordé à Relevo.

«Je serai un joueur du PSG»

« Cette année a été compliquée et nous n'avons pas d'ambition européenne, donc je regarde le quotidien et j'essaie de bien faire. A partir de là, je serai un joueur du PSG. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que mon corps demande. On ne m'a pas dit que j'allais rester l'année prochaine ou que j'allais partir » a ensuite ajouté Carlos Soler, qui pourrait faire son retour au PSG dès cet été. À suivre...