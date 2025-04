OM : L’Arabie saoudite prépare une offre ?

Alexis Brunet

L’été prochain, l’OM sera encore à coup sûr un des acteurs principaux du mercato. Le club phocéen pourrait se séparer de plusieurs éléments, à commencer par Azzedine Ounahi qui est actuellement prêté au Panathinaïkos. Ce dernier a d’ailleurs attiré l’œil de plusieurs formations en Arabie saoudite et une offre pourrait atterrir dans les prochains mois sur le bureau de Pablo Longoria.

Depuis quelques années, l’effectif de l’OM change beaucoup d’une saison à une autre. L’été dernier, le club phocéen s’est séparé de nombreux éléments, que cela soit définitivement ou bien de façon temporaire. Azzedine Ounahi a par exemple rejoint le Panathinaïkos sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Ounahi s’est refait la cerise en Grèce

Azzedine Ounahi n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à l’OM et il n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Le Marocain a donc décidé dans les derniers instants du dernier mercato estival de rejoindre le Panathinaïkos. Grand bien lui a pris, car le Marocain renaît en Grèce. Il est l’un des éléments majeurs de son club avec 33 titularisations depuis le début de la saison et déjà trois buts et sept passes décisives.

L’Arabie saoudite s’intéresse à Ounahi

Le prêt d’Azzedine Ounahi au Panathinaïkos est assorti d’une option d’achat, mais le Marocain pourrait ne pas rester en Grèce. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain plaît à plusieurs formations d’Arabie saoudite. Reste à voir si cela se matérialisera par une offre l’été prochain, mais en tout cas l’OM attendra au minimum 12M€ pour laisser partir son joueur.