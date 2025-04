Antoine Dupont signe ailleurs, Toulouse dégoûté !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà très courtisé en 2014 alors qu'il n'était âgé que de 18 ans, Antoine Dupont avait finalement préféré signer avec Castres plutôt qu'au Stade Toulousain qui s'était pourtant positionné sur son profil. Michel Marfaing, dégoûté d'avoir raté de peu le phénomène à cette époque, livre les coulisses de cet échec avec Dupont.

S'il faut aujourd'hui le bonheur du Stade Toulousain ainsi que du XV de France et qu'il est considéré comme le meilleur joueur du Monde, Antoine Dupont avait pourtant snobé son club de coeur. Les faits remontent à 2014, et le demi de mêlée évoluait à l'époque du côté de Auch. Dupont avait alors été repéré totalement par hasard par Michel Marfaing, responsable du centre de formation du Stade Toulousain, mais ce dernier a finalement raté sa signature d'un rien comme il l'a raconté dans les colonnes de L'EQUIPE en novembre dernier.

Dupont repéré par hasard par Toulouse

« Comme tous les mercredis après-midi, je suis allé diriger une séance de jeu au pied au pôle Espoirs Jolimont de Toulouse. Et là, je vois un gamin de 16 ou 17 ans qui arrive sans échauffement, qui pose le ballon à 50 ou 55 mètres des perches et qui enquille des pénalités. Je demande qui c’est, et on me dit qu’il s’appelle Antoine Dupont, que c’est un très bon joueur, très costaud. À la fin, je vois donc le gamin pour lui demander si ça l’intéresserait de jouer au Stade Toulousain et il me répond qu’il en rêve depuis tout petit », raconte Michel Marfaing. Mais Antoine Dupont a finalement opté pour une signature avec Castres.

« On a eu les boules »

« Je rentre au club, je vois le président, le manager, et je leur dis qu’il y a un phénomène à Auch qu’il faut récupérer tout de suite. L’époque, hélas, nous n’étions pas organisés comme maintenant, si bien que c’est un des dirigeants de l’Association Stade Toulousain Rugby qui avait appelé l’hôtel-restaurant Dupont tenu par les grands-parents de 'Toto', et que les choses avaient traîné. Castres a été bien meilleur que nous, notamment Serge Milhas, le co-entraîneur de l’époque, qui lui a fait rapidement visiter les installations du club. Le gamin a donc senti qu’il y avait une ouverture avec le CO et pas avec nous, et il est parti là-bas. On a eu les boules, je peux vous le dire ». L'histoire s'est finalement bien terminée pour le Stade Toulousain, qui a recruté Antoine Dupont en 2017 pour en faire la nouvelle star du rugby français.