Zinedine Zidane avec l'Algérie, c'est le choc !

Amadou Diawara

S'il a fait toutes ses classes avec l'équipe de France, Luca Zidane défend désormais les couleurs de l'Algérie en A. Interrogé sur l'arrivée du gardien de 27 ans chez les Fennecs, le journaliste Mehdi Chibouti a expliqué à quel point sa ressemblance avec Zinedine Zidane - son père - était frappante.

Luca Zidane a fait toutes ses classes en équipe de France. En effet, le gardien de 27 ans a défendu les couleurs des Bleus en U16, en U17, en U18, en U19 et en U20. Toutefois, Luca Zidane n'a jamais été sélectionné en A.

La ressemblance entre Luca et Zinedine Zidane est frappante Dragué par l'Algérie, Luca Zidane a répondu favorablement à l'appel des Fennecs peu avant le lancement de la CAN. Et lors de cette compétition, le natif de Marseille est le portier titulaire de sa sélection.