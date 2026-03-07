Le «fantasme» d'une équipe va se réaliser : Le PSG est visé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au sommet de son art depuis le début de la saison, le PSG ne domine pas de la tête et des épaules le championnat de France comme à son habitude. Le club s'est encore incliné vendredi soir face à Monaco et pour la première fois de la saison à domicile en Ligue 1. Rien n'est encore joué donc et un club rival imagine de grandes choses...

Depuis plus de dix ans, le PSG domine les débats en France et il est difficile de venir à bout de ce club. Cette année, un autre club pourrait bien être sacré puisqu'à la surprise générale, le RC Lens continue de tenir le rythme. Les supporters croient fort en une victoire finale en Ligue 1 et attendent un match avec une grande impatience.

Mercato - PSG : «Je lui ai dit de venir...», le projet séduction qui tombe à l'eau https://t.co/NcwnMjpqeS — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

Le RC Lens rêve d'un « fantasme » Après la défaite du PSG face à Monaco, le RC Lens peut revenir à seulement un point du leader en s'imposant ce week-end face à la lanterne rouge Metz. Les Lensois espèrent toujours obtenir le titre de champion de France et savent qu'il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. A commencer par ce match très attendu face au PSG où le rendez-vous est déjà pris. « Il y a le fantasme à Lens que tout le monde entretient, que le 11 avril, le Lens-PSG, il n’y ait qu’un point d’écart. Le match qui peut faire bascule potentiellement, ils y sont dans le fantasme. Ils battent Metz, ils reviennent à un point, on est à peu près dans l’histoire du storytelling que veut mettre en place Lens. Ça peut être une fin de saison assez folle » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.