Mercato - OM : Présenté comme le «nouveau Ousmane Dembele», Marseille le veut !

Malgré ses difficultés actuelles, l'OM sait que la fin de la saison approche et qu'il va bientôt falloir penser au mercato estival. Ces dernières années, le club s'est montré très actif, n'hésitant pas à accueillir de nombreuses recrues. Le club pourrait se pencher un peu plus sur le dossier d'un joueur au profil intéressant.

L'OM pourrait repartir à l'attaque cet été. Le club traverse une saison compliquée et l'effectif pourrait beaucoup changer. Le club serait sur la piste d'un joueur depuis quelques années qui semble taper dans l'œil de nombreux observateurs. Ce dernier a été comparé récemment par son coach à un certain Ousmane Dembélé.

L'OM prêt à recruter le « nouveau Ousmane Dembele » ? Attaquant de 22 ans évoluant à l'OGC Nice depuis 2024, Mohamed-Ali Cho pourrait évoluer prochainement sous les couleurs de l'OM. Le joueur français semble plaire beaucoup aux dirigeants marseillais qui pourraient profiter d'un grand talent. Il y a quelques semaines, Claude Puel, l'entraîneur de Nice, n'avait pas tari d'éloges à son sujet. « Je pense qu’il ne doit pas se fermer les possibilités. Oui, on peut le comparer un petit peu, toutes proportions gardées, parce qu’il y en a un qui est champion qui a le Ballon d’Or, à (Ousmane) Dembélé. Avec des caractéristiques, où il peut aller sur son pied droit, son pied gauche… Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir des efforts pendant tout un match. Dans l’axe, il fait des bonnes choses, il est capable de combiner, de jouer juste, de prendre un intervalle… Il est de plus en plus précis à la sortie de ses dribbles. Il avance » déclare-t-il.