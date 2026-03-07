L'OM en danger de mort : L'After Foot dévoile la seule façon de sauver le club

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison difficile, l'OM a encore subi une déception en quarts de finale de la Coupe de France. Le club doit maintenant se concentrer sur la Ligue 1 en fin de saison et espérer réaliser le meilleur résultat possible. L'été dernier, les Marseillais nourrissaient de grandes ambitions et il reste encore un bilan à sauver.

Au plein cœur d'une dynamique très négative, l'OM a du mal à se raccrocher aux branches. Les joueurs devront quand même se rattraper pour la fin de la saison car le club joue toujours le podium de Ligue 1. Marseille ne compte que 2 points de retard sur l'OL et peut espérer bien terminer. Ce serait en tout cas le conseil donné par Daniel Riolo.

Naufrage à l'OM : Une recrue dévoile son «rêve» loin de Marseille ! https://t.co/rNN7qHRryW — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

L'OM en grand danger Eliminé lors de la phase régulière de la Ligue des champions, l'OM n'a pas réussi son pari. Le club nourrissait de grands espoirs sur cette compétition et vise une nouvelle participation la saison prochaine. Il faudra pour cela réaliser une grosse fin de saison. « Notre Ligue 1 est comme elle est, beaucoup de gens n’arrivent pas à se rendre compte et continuent de vivre au jour le jour sans comprendre nos problèmes, mais il y a des clubs qui sont en énorme difficulté. Que ce soit Monaco, je ne parle même pas de Marseille s’ils ne vont pas en Ligue des champions, c’est limite la clé sous la porte. Si je ne veux pas l’acheter ? Ah s'il descend encore un peu, je peux réfléchir. 1,2 milliard d'euros ? J’ai dit s’il descend, encore un peu » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.