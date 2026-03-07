Mercato - OM : Benatia va défier tous les grands clubs anglais pour ce transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait annoncé avoir posé sa démission, Medhi Benatia a finalement accepté de rester à l’OM jusqu’à la fin de la saison. Avant son probable départ cet été, le directeur du football de Marseille semble préparer le prochain mercato, avec notamment un dossier dans lequel il serait en concurrence avec plusieurs cadors de Premier League.

Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.) mercredi, l’OM n’a désormais plus que le championnat et un podium à aller chercher pour sauver ce qui peut encore l’être cette saison. Une qualification en Ligue des champions presque vitale pour le club et qui conditionnera le prochain mercato estival, qui s’annonce une nouvelle fois animé avec plusieurs départs attendus.

L’OM sur la piste d’un jeune défenseur de Fulham ? Reste à savoir qui sera en charge, Medhi Benatia ayant accepté de rester après avoir posé sa démission, mais seulement jusqu’à la fin de la saison. « Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir », a expliqué le directeur du football de l’OM, maintenu à son poste avec des fonctions élargies, alors que Pablo Longoria a été relégué au second plan et n’est désormais plus le président du club.