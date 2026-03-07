«C’est chaud, tu ne peux pas !» : Le malaise avec Lionel Messi

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel Messi a marqué toute une génération en raflant des nombreux trophées et distinctions individuelles. Et certains de ses anciens coéquipiers se souviennent très bien des entrainements aux côtés de l’ancien du FC Barcelone, qui se déroulaient dans un cadre assez précis.

D’innombrables anecdotes ou histoires sont sorties depuis le début de la carrière de Lionel Messi. Il faut dire que l’Argentin passionne les foules et même ses adversaires ou ses coéquipiers, tombent sous le charme. C’est notamment le cas d’un Français qui a évolué aux côtés de l’octuple Ballon d’Or.

« On me dit : “Non Non, tu n’as pas le droit !” » Invité du podcast SafePlay, Jérémy Mathieu a en effet porté les couleurs du FC Barcelone de 2014 à 2017 et il est revenu sur cette période, racontant notamment les entrainements. « On faisait un toro et là je mets un tacle à Sergi Roberto. Mais je le soulève hein, je prends le ballon et tout ! » a expliqué l’international français. « On me dit : “Non Non, tu n’as pas le droit !”. Je fais : “Quoi ?”. Il me dit : “On est à l’entrainement, on ne va pas se blesser entre nous...”. Ils me disent : “Ça va, on est entre nous”. Après, je me suis un peu calmé ».