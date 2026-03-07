Mercato - PSG : Le Qatar refuse de vendre deux stars et provoque un transfert à 100M€ ?

Le PSG aurait récemment été contacté concernant deux de ses stars, faisant savoir qu’il était hors de question de s’en séparer, ni cet été ni dans un avenir proche. Le club intéressé par les deux joueurs en question aurait alors commencé à explorer d’autres pistes et une en particulier, qui pourrait en revanche lui coûter 100M€.
Avec plus de 500M€ dépensés, Liverpool n’a pas hésité à mettre les moyens nécessaires pour renforcer son équipe l’été dernier, malgré son sacre en Premier League. Les Reds n’ont pas concrétisé toutes leurs pistes pour autant et étaient également intéressés par Bradley Barcola, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG et qu’ils suivent depuis longtemps. Comme indiqué par Le 10 Sport, Arsenal est également présent dans ce dossier.
Liverpool recalé par le PSG pour Barcola et Doué
Un intérêt qui serait toujours présent, alors que l’avenir de Mohamed Salah est incertain. D’après les informations de TEAMtalk, Liverpool serait revenu aux renseignements concernant l’ailier âgé de 23 ans. Il ne serait pas le seul joueur du club de la capitale dans le viseur du champion d’Angleterre, qui s’intéresserait aussi à Désiré Doué. Le PSG aurait en revanche été intransigeant, fermant totalement la porte à un départ de ses deux internationaux français. L’objectif de la direction parisienne serait plutôt de les prolonger, bien que Barcola ait encore deux ans de contrat et trois pour Doué.
Liverpool se rabat sur une piste à 100M€
Liverpool est donc forcé de revoir ses plans pour l’après-Salah et, en ce sens, une autre option commencerait à prendre de l’ampleur en coulisses. En effet, les Reds seraient sous le charme de Yan Diomandé, toujours selon TEAMtalk. Âgé de 19 ans, l’international ivoirien (9 sélections) a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le RB Leipzig, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030. Le club allemand demanderait en revanche environ 100M€ pour s’en séparer, mais Liverpool a déjà montré dans un passé récent qu’il n’hésitait pas à dépenser ce genre de montant.