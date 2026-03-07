Mercato - PSG : Le Qatar refuse de vendre deux stars et provoque un transfert à 100M€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le PSG aurait récemment été contacté concernant deux de ses stars, faisant savoir qu’il était hors de question de s’en séparer, ni cet été ni dans un avenir proche. Le club intéressé par les deux joueurs en question aurait alors commencé à explorer d’autres pistes et une en particulier, qui pourrait en revanche lui coûter 100M€.

Avec plus de 500M€ dépensés, Liverpool n’a pas hésité à mettre les moyens nécessaires pour renforcer son équipe l’été dernier, malgré son sacre en Premier League. Les Reds n’ont pas concrétisé toutes leurs pistes pour autant et étaient également intéressés par Bradley Barcola, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG et qu’ils suivent depuis longtemps. Comme indiqué par Le 10 Sport, Arsenal est également présent dans ce dossier.

Liverpool recalé par le PSG pour Barcola et Doué Un intérêt qui serait toujours présent, alors que l’avenir de Mohamed Salah est incertain. D’après les informations de TEAMtalk, Liverpool serait revenu aux renseignements concernant l’ailier âgé de 23 ans. Il ne serait pas le seul joueur du club de la capitale dans le viseur du champion d’Angleterre, qui s’intéresserait aussi à Désiré Doué. Le PSG aurait en revanche été intransigeant, fermant totalement la porte à un départ de ses deux internationaux français. L’objectif de la direction parisienne serait plutôt de les prolonger, bien que Barcola ait encore deux ans de contrat et trois pour Doué.