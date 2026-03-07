Mercato - OM : Le duo Benatia-De Zerbi reformé à l'étranger, l'information qui va faire parler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait lui aussi quitter l’OM quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a finalement accepté de rester, à la demande de Frank McCourt. Le directeur du football de Marseille devrait en revanche partir une fois l’exercice 2025-2026 terminé et pourrait retrouver le technicien italien, dans un autre club.

Éliminé de la Ligue des champions après sa défaite à Bruges (3-0), puis giflé par le PSG au Parc des Princes (5-0), Roberto De Zerbi a décidé de quitter le navire marseillais. Début février, l’OM officialisait le départ de son entraîneur d’un « commun accord ». Quelques jours plus tard, c’était au tour de Medhi Benatia d’annoncer qu’il quittait le club, avant que Frank McCourt ne le convainc de rester jusqu’à la fin de la saison.

« J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison » « Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir », a expliqué Medhi Benatia auprès du JDD. Toutefois, tout porte à croire qu’il ne sera plus à l’OM la saison prochaine et pourrait rebondir à Tottenham.