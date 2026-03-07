Mercato - PSG : Proche d’être transféré à l’OM il veut signer… en Premier League !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Proche de rejoindre l’OM l’été dernier, un joueur est revenu sur son transfert avorté à Marseille, qu’il pensait vraiment rejoindre. Désormais, le principal intéressé est annoncé dans le viseur du PSG, mais a peut-être donné un indice sur sa prochaine destination, étant un grand fan d’un club bien connu en Angleterre.

Titulaire le 28 janvier dernier lors de la réception de l’OM (3-0), à l’occasion de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Joel Ordóñez aurait pu se retrouver de l’autre côté. Le défenseur du Club Bruges était en effet très proche d’être transféré à Marseille l’été dernier, dans le cadre d’une opération estimée à un peu plus de 30M€.

« L'accord était sur le point d'être conclu » « À l'époque, je pensais vraiment que j'allais à Marseille. L'accord était sur le point d'être conclu », a confié Joel Ordóñez, dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad. Son transfert a été suivi d’une période durant laquelle l’international équatorien (14 sélections) a refusé de s’entraîner avec son club. « Ce fut une période très difficile, je m'en tiendrai là », a-t-il ajouté. « Je suis quelqu'un qui garde toujours la tête froide, même sur le terrain. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en colère. »