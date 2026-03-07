PSG : Une équipe a trouvé la formule magique pour faire tomber Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis le début de la saison, les joueurs du PSG ont bien du mal à déployer leur meilleur niveau. Ils ont fourni beaucoup d'efforts et ont du mal à dominer les débats, même en Ligue 1. Le club reste reste à portée de tir au classement et une équipe a su se démarquer en résistant avec brio au PSG.

Moins à l'aise cette année par rapport à la saison dernière, le PSG semble partir au combat à chacun de ses matches. Le club n'affiche plus une sérénité déconcertante et n'a plus de marge exceptionnelle sur la plupart des équipes de Ligue 1. Vendredi, le PSG a enregistré sa première défaite de la saison à domicile en championnat face à une équipe redoutable qui semble avoir trouvé la solution.

L'AS Monaco a trouvé la clé face au PSG En difficulté lors du barrage de Ligue des champions face à l'AS Monaco, le PSG a encore eu du mal face à ce même adversaire en Ligue 1. Le club de la capitale s'est incliné 3-1 à domicile vendredi et rate une occasion de reprendre des points sur son dauphin le RC Lens. « C'était le 4ème match face à Monaco pour le PSG cette saison, avec deux défaites, un nul et une victoire. Cette équipe de Monaco a la clé contre ce PSG. C'est la victoire d'un pressing très efficace et c'est très bien vu de la part de Pocognoli de voir que le PSG n'a pas de jambes depuis plusieurs semaines » analyse Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.