PSG : «Il me cite», Daniel Riolo copié par… Luis Enrique ?

Il semblerait que Luis Enrique soit peut-être un auditeur de l’After Foot, ou du moins c’est ce que pense Daniel Riolo. Vendredi soir, après la défaite du PSG lors de la réception de l’AS Monaco (1-3), l’éditorialiste de RMC a réagi à une déclaration du technicien espagnol, lui qui a dit plus ou moins la même chose quelques jours plus tôt.
Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG pourrait voir le RC Lens revenir à seulement un point au classement dimanche, en cas de victoire face à Metz. Les Parisiens ne se sont surtout pas rassurés à cinq jours de recevoir Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, eux qui semblent manquer cruellement de confiance.
« La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix »
« Clairement, quand il y a des problèmes, c’est la tête qui déconnecte en premier. C’est habituel. On a perdu beaucoup de matchs, pendant ma carrière et celle des joueurs. C’est une sensation bizarre, mauvaise, mais il faut savoir que c’est seulement un match. Vous cherchez tout le temps la clé pour comprendre pourquoi tu peux rater des choses, mais c’est multifactoriel. La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix, il faut la construire jour après jour à l’entraînement, dans les matchs. Ce n’est pas un bon moment, on est clairement en difficulté, mais il faut garder l’espoir de changer ça », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.
« J’ai dit ça il y a 48 heures en parlant de Balerdi »
« Il me cite hein », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot après la déclaration de l’entraîneur du PSG. « J’ai dit ça il y a 48 heures en parlant de Balerdi. Je n’ai pas cité Monoprix, j’ai dit au supermarché. » Après l’élimination de l’OM contre Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.) mercredi en quarts de finale de la Coupe de France, l’éditorialiste de RMC avait en effet déclaré à propos de Leonardo Balerdi, qui a raté son tir au but, que la « confiance, ça ne s’achète pas au supermarché. »
« Ce qu’il a apporté au PSG, c’est la confiance et le mental »
« De toute façon, ça fait plus de deux ans maintenant que je bataille avec ceux qui pensent que c’est un génie tactique. Or, je pense que ce qu’il a apporté au PSG, c’est la confiance et le mental, et je pense que le sport de très haut niveau tient surtout à ça, du management humain », a ajouté Daniel Riolo. « La façon dont le PSG est devenu conquérant, sans jamais avoir peur, en ne doutant pas de ses qualités et en voulant sans arrêt aller de l’avant, cette construction de la confiance a été le chantier principal de Luis Enrique au PSG. C’est ce qui moi en tout cas m’a le plus séduit, au-delà de toutes ses tentatives alambiquées tactiques de l’année dernière qui ont abouti à trouver un onze avec lequel il est devenu champion d’Europe. Ce soir (vendredi), il le répète et ne parle que de ça : de mental et de confiance. »