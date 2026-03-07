PSG : «Il me cite», Daniel Riolo copié par… Luis Enrique ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il semblerait que Luis Enrique soit peut-être un auditeur de l’After Foot, ou du moins c’est ce que pense Daniel Riolo. Vendredi soir, après la défaite du PSG lors de la réception de l’AS Monaco (1-3), l’éditorialiste de RMC a réagi à une déclaration du technicien espagnol, lui qui a dit plus ou moins la même chose quelques jours plus tôt.

Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG pourrait voir le RC Lens revenir à seulement un point au classement dimanche, en cas de victoire face à Metz. Les Parisiens ne se sont surtout pas rassurés à cinq jours de recevoir Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, eux qui semblent manquer cruellement de confiance.

« La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix » « Clairement, quand il y a des problèmes, c’est la tête qui déconnecte en premier. C’est habituel. On a perdu beaucoup de matchs, pendant ma carrière et celle des joueurs. C’est une sensation bizarre, mauvaise, mais il faut savoir que c’est seulement un match. Vous cherchez tout le temps la clé pour comprendre pourquoi tu peux rater des choses, mais c’est multifactoriel. La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix, il faut la construire jour après jour à l’entraînement, dans les matchs. Ce n’est pas un bon moment, on est clairement en difficulté, mais il faut garder l’espoir de changer ça », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.

« J’ai dit ça il y a 48 heures en parlant de Balerdi » « Il me cite hein », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot après la déclaration de l’entraîneur du PSG. « J’ai dit ça il y a 48 heures en parlant de Balerdi. Je n’ai pas cité Monoprix, j’ai dit au supermarché. » Après l’élimination de l’OM contre Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.) mercredi en quarts de finale de la Coupe de France, l’éditorialiste de RMC avait en effet déclaré à propos de Leonardo Balerdi, qui a raté son tir au but, que la « confiance, ça ne s’achète pas au supermarché. »