Luis Enrique balance sur les problèmes du PSG : «Ça ne s’achète pas à Monoprix»

À cinq jours de recevoir Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a chuté vendredi au Parc des Princes lors de la réception de l’AS Monaco (1-3). Après la rencontre, Luis Enrique a admis que son équipe était en difficulté dernièrement, mais que ce dont elle a besoin actuellement n’est pas quelque chose qui s’achète à Monoprix.

Pas vraiment convaincant ces dernières semaines, le PSG n’a toujours pas rassuré vendredi. En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, les Parisiens recevaient l’AS Monaco au Parc des Princes, qu’ils viennent d’éliminer en barrages de la Ligue des champions et qui les a de nouveau mis en difficulté. Malgré la réduction du score de Bradley Barcola à la 71e minute, ce sont les Monégasques qui l’ont emporté (1-3), revenant ainsi provisoirement à cinq points de l’OL et donc du podium.

👊 L'@AS_Monaco fait chuter le leader ! Le dauphin lensois affronte dimanche le FC Metz, actuel dernier du championnat... 👀#PSGASM pic.twitter.com/vEqKdxO1Vn — L1+ (@ligue1plus) March 6, 2026

Le PSG peut voir le RC Lens revenir à 1 point En ce qui concerne le PSG, il pourrait voir le RC Lens revenir à seulement une longueur si les Sang et Or s’imposent face à Metz dimanche. C’est surtout une très mauvaise préparation pour la réception de Chelsea mercredi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique s’est voulu optimiste après la défaite des siens face à l’AS Monaco, tout en admettant une période difficile et un manque de confiance criant.