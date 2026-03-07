Mercato - OM : 17M€ pour un prodige que l'Europe s'arrache, l'information qui va redonner le sourire aux Marseillais !

Le départ de Medhi Benatia étant attendu à la fin de la saison, on ne sait pas vraiment qui dirigera le prochain mercato estival, mais du côté de l’OM, il semblerait que l’on commence à le préparer. En ce sens, Marseille aurait même proposé 17M€ pour recruter un jeune talent âgé de seulement 17 ans.
Vainqueur au terme d’un match renversant le week-end dernier face à l’OL (3-2), mais éliminé dès les quarts de finale de la Coupe de France mercredi par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.), l’OM est sous pression avant de retrouver de nouveau le TFC ce samedi, cette fois-ci au Stadium pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Olympiens n’ont plus que le championnat à jouer désormais, avec l’objectif de se qualifier en Ligue des champions une deuxième année consécutive.
Une offre de 17M€ pour un jeune milieu serbe ?
Ce qui serait un petit exploit, l’OM n’ayant pas enchaîné deux campagnes de C1 d’affilée depuis la période 2010-2012, et également très important économiquement parlant. Beaucoup de changements sont attendus l’été prochain, ainsi bien dans l’organigramme du club que son effectif. Dans le sens des arrivées, la direction olympienne aurait d’ailleurs un œil en Serbie, plus précisément à l’Étoile Rouge de Belgrade, où il était déjà allé chercher Nemanja Radonjic en 2018, sans grande réussite.
L’OM en concurrence avec l’Inter Milan et Arsenal
Cette fois-ci, ce serait Vasilije Kostov qui serait dans le viseur de l’OM. Âgé de seulement 17 ans, le milieu offensif a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison, pour 12 buts et 6 passes décisives. D’après les informations de Mozzart Sport, un représentant de Marseille se serait même rendu à Belgrade ces derniers jours et aurait proposé 17M€ pour recruter Vasilije Kostov, plus des bonus dépendants de ses performances et un pourcentage à la revente. Une offre qui aurait en revanche été refusée par l’Étoile Rouge de Belgrade. La formation serbe attendrait 25M€ pour se séparer de son joueur, qui serait également suivi par l’Inter Milan et Arsenal.