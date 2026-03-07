«Je ne bouge pas» : Cette star du PSG bloque son transfert, bonne nouvelle pour Luis Enrique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grande priorité du PSG durant de longs mois, il a mis du temps avant de poser ses valises dans la capitale, mais son transfert est intervenu au meilleur des moments pour Luis Enrique. Désormais, ce joueur ne s’imagine plus ailleurs, alors que son contrat court jusqu’en juin 2029.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain parvenait enfin à décrocher la Ligue des Champions, grand objectif du club depuis son rachat par le Qatar en 2011. Un succès collectif où chaque titulaire de Luis Enrique a apporté une contribution significative. C’est le cas notamment de Gianluigi Donnarumma, Willian Pacho, Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia, arrivé durant le mercato hivernal pour 70 millions d'euros, hors bonus, en provenance du Napoli. Un renfort décisif pour le club de la capitale.

« À Paris, je le sens épanoui » L’international géorgien, qui a connu une première année parfaite au PSG avec six trophées remportés, ne s’imagine d’ailleurs pas plier bagage dans un futur proche. « Les gens ne le connaissent pas bien mais Khvitcha, c'est quelqu'un de très casanier. Il est très famille. Il ne sort pas beaucoup. Je lui ai posé la question de savoir s'il avait envie de rester à Paris longtemps, il m'a dit, dans un sourire : "Je ne bouge pas.", a révélé Cyril Ngonge, son ami et ancien coéquipier à Naples, dans des propos accordés à L’Équipe. Mais Khvitcha, vous le sentez quand il n'est pas bien. À Naples, les derniers mois, c'était difficile. Là, je le sens épanoui. Je sais qu'il est bien. »