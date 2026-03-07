«Arrête» : Jérôme Rothen craque sur RMC, il ne veut plus l'entendre !

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen s'est emporté. L'ancien milieu gauche du PSG a affirmé qu'il ne voulait plus entendre ce joueur de l'OM, qui ferait mieux de se concentrer sur son jeu, plutôt que de donner de la voix pour réveiller ses coéquipiers.
«Avant de donner des leçons, de parler dans le vestiaire...»
« J'ai du mal à les voir les qualités de Balerdi. En 200 matchs à l'OM, on a eu le temps de voir les grandes qualités et les grosses déceptions et faiblesses de Balerdi. Je pense que quand tu fais le ratio entre les deux, il y a plus de faiblesses que de choses positives pour lui. Dernièrement, je vois le placement de Balerdi sur des contre-attaques de l'OL, mais ça fait flipper. Et si, en tant qu'ancien défenseur, Habib Beye ne constate pas qu'il y a des problèmes et qu'il nous vend du rêve, comme très souvent, parce qu'il parle très bien. "Il a été tancé par la presse, par les supporters, moi je lui apporte ma confiance...". Mais elle est réciproque cette confiance ? Est-ce qu'il te la redonne cette confiance ? », s'est emporté Jérôme Rothen, avant de poursuivre.
«Regarde-toi et ne fais pas d'erreur sur le terrain»
« Moi je veux qu'il parle bien et ait de grands discours pour défendre Leo Balerdi, mais déjà, je n'ai pas besoin d'être à l'OM ou dans le vestiaire pour me rendre compte qu'il n'a rien d'un capitaine dans ce groupe-là, parce qu'il n'est pas écouté. Moi je vous le dis comment ça se passe dans un vestiaire. Quand tu es capitaine d'une équipe, avant de donner des leçons, de parler dans le vestiaire, d'haranguer tout le monde pour que tout le monde soit au taquet, déjà, regarde-toi et ne fais pas d'erreur sur le terrain. Quand tu fais des erreurs et que tout le monde pense que tu es aussi un des grands responsables du fait que défensivement il y a beaucoup de faiblesses à Marseille depuis x années, eh bien excuse moi, tu n'as pas à être capitaine, et encore moins tireur de penalty. Mon Dieu ! Je les tirais les penaltys, mais arrête ! Même si tu es courageux Leo, soit courageux à encourager les autres », a conclu Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.