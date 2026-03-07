«Arrête» : Jérôme Rothen craque sur RMC, il ne veut plus l'entendre !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen s'est emporté. L'ancien milieu gauche du PSG a affirmé qu'il ne voulait plus entendre ce joueur de l'OM, qui ferait mieux de se concentrer sur son jeu, plutôt que de donner de la voix pour réveiller ses coéquipiers.

Ce vendredi, Jérôme Rothen était présent dans l'émission Rothen s'enflamme. Invité à se prononcer sur l'OM, l'ancien milieu gauche du PSG s'est emporté. En effet, Jérôme Rothen a fait clairement savoir que ce joueur d'Habib Beye était très mal placé pour parler à ses coéquipiers.

«Avant de donner des leçons, de parler dans le vestiaire...» « J'ai du mal à les voir les qualités de Balerdi. En 200 matchs à l'OM, on a eu le temps de voir les grandes qualités et les grosses déceptions et faiblesses de Balerdi. Je pense que quand tu fais le ratio entre les deux, il y a plus de faiblesses que de choses positives pour lui. Dernièrement, je vois le placement de Balerdi sur des contre-attaques de l'OL, mais ça fait flipper. Et si, en tant qu'ancien défenseur, Habib Beye ne constate pas qu'il y a des problèmes et qu'il nous vend du rêve, comme très souvent, parce qu'il parle très bien. "Il a été tancé par la presse, par les supporters, moi je lui apporte ma confiance...". Mais elle est réciproque cette confiance ? Est-ce qu'il te la redonne cette confiance ? », s'est emporté Jérôme Rothen, avant de poursuivre.