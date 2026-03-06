Grande nouvelle pour Mbappé, la confirmation en plein Paris !

Alexis Brunet

Depuis l’été 2024, Kylian Mbappé évolue en Espagne du côté du Real Madrid. L’attaquant est épié en permanence et il a très peu de temps pour lui. Dernièrement, il a toutefois pris un peu de temps pour passer une étape importante dans sa vie. Présent à Paris, le champion du monde 2018 a officialisé la grande nouvelle.

Kylian Mbappé est loin d’être un joueur de football comme les autres. Depuis ses débuts chez les jeunes, l’attaquant est ultra-médiatisé et forcément cela a des conséquences. Qu’importe où il va, il est suivi par les paparazzis et on connaît donc les moindres faits et gestes du champion du monde 2018, qui fait souvent la une des journaux espagnols.

🚨 𝗜𝗡𝗦𝗢𝗟𝗜𝗧𝗘 : KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 AU VOLANT D’UNE MINI COOPER À PARIS 😭😭



(taoualitamar / TikTok) pic.twitter.com/PTm5UT1b3o — BeFootball (@_BeFootball) March 6, 2026

Mbappé a passé son permis de conduire Dernièrement, la presse espagnole nous révélait d’ailleurs que Kylian Mbappé avait passé son permis de conduire. Jusqu’alors l’attaquant avait toujours un chauffeur, mais il s’était décidé à passer le cap il y a peu en prenant des cours dans une auto-école de Madrid. À 27 ans, l’ancien joueur du PSG peut maintenant conduire son propre bolide et on l’a d’ailleurs aperçu en plein Paris au volant d’une Mini Cooper de couleur grise.