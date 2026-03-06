Le PSG lâche «beaucoup d’argent» pour ce joueur, il ne peut pas dire non !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le PSG a pris une nouvelle dimension avec l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011, le club parisien a vu de très beaux joueurs signer à Paris dans le passé. A l’époque déjà, les dirigeants parisiens n’hésitaient pas à lâcher beaucoup d’argent sur certains transferts. Un ancien joueur s’est d’ailleurs livré au sujet de sa signature onéreuse dans la capitale.

Le PSG a connu bon nombre de joueurs de talents au sein de son effectif. Et ce, avant même l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Durant la présidence de Michel Denisot et du groupe Canal +, Paris a investi de gros moyens afin de rivaliser avec l’OM notamment. En 1998, un certain Jay-Jay Okocha signe en faveur du PSG.

« C’était une équipe magnifique, parmi les meilleures en Europe » Dans un entretien accordé à Virage il y a quelques années, le Nigérian est revenu sur son arrivée. « J’étais à Paris pour la Coupe du monde 1998 en France, j’ai joué au Parc (Nigéria 1-0 Bulgarie, 1998). Je suis tombé amoureux de cette ville. Ensuite, j’apprends que le PSG s’intéresse à moi. C’était une équipe magnifique, parmi les meilleures en Europe. Pouvoir jouer pour ce club représentait pour moi quelque-chose d’incroyable. (…) J’avais un feeling spécial avec Paris. C’est l’équipe dans laquelle je voulais jouer », déclare ainsi Okocha, conscient que le PSG avait beaucoup investi sur lui.