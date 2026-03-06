Le PSG lâche «beaucoup d’argent» pour ce joueur, il ne peut pas dire non !

Si le PSG a pris une nouvelle dimension avec l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011, le club parisien a vu de très beaux joueurs signer à Paris dans le passé. A l’époque déjà, les dirigeants parisiens n’hésitaient pas à lâcher beaucoup d’argent sur certains transferts. Un ancien joueur s’est d’ailleurs livré au sujet de sa signature onéreuse dans la capitale.
Le PSG a connu bon nombre de joueurs de talents au sein de son effectif. Et ce, avant même l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Durant la présidence de Michel Denisot et du groupe Canal +, Paris a investi de gros moyens afin de rivaliser avec l’OM notamment. En 1998, un certain Jay-Jay Okocha signe en faveur du PSG.
« C’était une équipe magnifique, parmi les meilleures en Europe »
Dans un entretien accordé à Virage il y a quelques années, le Nigérian est revenu sur son arrivée. « J’étais à Paris pour la Coupe du monde 1998 en France, j’ai joué au Parc (Nigéria 1-0 Bulgarie, 1998). Je suis tombé amoureux de cette ville. Ensuite, j’apprends que le PSG s’intéresse à moi. C’était une équipe magnifique, parmi les meilleures en Europe. Pouvoir jouer pour ce club représentait pour moi quelque-chose d’incroyable. (…) J’avais un feeling spécial avec Paris. C’est l’équipe dans laquelle je voulais jouer », déclare ainsi Okocha, conscient que le PSG avait beaucoup investi sur lui.
« Comme les dirigeants parisiens ont mis beaucoup d’argent, l’attente était importante »
« Je dois dire que oui. Fenerbahçe avait mis la barre très haut pour me laisser partir. Et comme les dirigeants parisiens ont mis beaucoup d’argent, l’attente était importante. C’est normal. Personne avant n’avait coûté ce prix, même si l’argent ne vous revient pas dans la poche, et que ce n’est pas vous qui fixez le prix, les gens vous parlent toujours de ça. Ce n’est pas facile de quitter un club dans lequel les supporters te soutiennent autant. J’avais passé 2 très belles années là-bas. Après, dans une carrière, il faut faire des choix. Je voulais partir dans un grand championnat. Il y avait l’Angleterre, l’Espagne, j’ai choisi la France. Le PSG m’a offert cette opportunité, je devais la saisir », conclut celui qui quittera le PSG en 2002.