F1 - Ce Lewis Hamilton «a disparu» : «Vous ne le reverrez plus jamais»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le début de la saison 2026 approche à très grands pas désormais. Ferrari et Lewis Hamilton mettent le cap sur Melbourne où se tiendra le Grand Prix d’Australie ce week-end. Après avoir traversé un cauchemar en 2025, le septuple champion du monde a fait une grosse annonce démontrant un aspect véritablement revanchard.

La saison 2026 pourrait réserver son lot de surprises. Après avoir vécu l’enfer en 2025 pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton se veut revanchard. Le septuple champion du monde le sait ; il sera difficile de faire pire que la saison dernière avec l’écurie italienne. A l’approche du début du premier week-end de compétition en Australie, le Britannique s’est livré à cœur ouvert sur ses premières impressions avec sa nouvelle monoplace.

Feels good to be back. Start as you mean to go on, talk soon ✌🏾 pic.twitter.com/WpBPtaJy6j — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 5, 2026

« Vous ne reverrez plus jamais cette personne » « Beaucoup de choses viennent de l'entraînement. J'ai travaillé dur dès le jour de Noël, en sachant aussi que je trouvais cela difficile. Je crois en moi et je sais que j'ai fourni plus d'efforts que quiconque autour de moi. Me redécouvrir a vraiment été une part importante de tout ça », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com. Le pilote Ferrari affirme également que sa très mauvaise passe de l’an passée est révolue : « Je pense que, pendant un temps, j'ai un peu perdu de vue qui j'étais, et cette personne-là [de 2025] a disparu. Vous ne reverrez plus jamais cette personne. »