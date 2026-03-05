F1 - Ce Lewis Hamilton «a disparu» : «Vous ne le reverrez plus jamais»

Le début de la saison 2026 approche à très grands pas désormais. Ferrari et Lewis Hamilton mettent le cap sur Melbourne où se tiendra le Grand Prix d’Australie ce week-end. Après avoir traversé un cauchemar en 2025, le septuple champion du monde a fait une grosse annonce démontrant un aspect véritablement revanchard.
La saison 2026 pourrait réserver son lot de surprises. Après avoir vécu l’enfer en 2025 pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton se veut revanchard. Le septuple champion du monde le sait ; il sera difficile de faire pire que la saison dernière avec l’écurie italienne. A l’approche du début du premier week-end de compétition en Australie, le Britannique s’est livré à cœur ouvert sur ses premières impressions avec sa nouvelle monoplace.
« Vous ne reverrez plus jamais cette personne »
« Beaucoup de choses viennent de l'entraînement. J'ai travaillé dur dès le jour de Noël, en sachant aussi que je trouvais cela difficile. Je crois en moi et je sais que j'ai fourni plus d'efforts que quiconque autour de moi. Me redécouvrir a vraiment été une part importante de tout ça », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com. Le pilote Ferrari affirme également que sa très mauvaise passe de l’an passée est révolue : « Je pense que, pendant un temps, j'ai un peu perdu de vue qui j'étais, et cette personne-là [de 2025] a disparu. Vous ne reverrez plus jamais cette personne. »
« L'entraînement a été fantastique, le travail avec l'équipe incroyable »
Lewis Hamilton conclut avec optimisme : « C'était un processus qui s'est construit dans le temps, et je pense que c'est normal. Beaucoup de gens traversent ce genre de situation à un moment ou à un autre de leur vie. L'important, c'est de se relever, de faire le point sur le chemin parcouru et, comme je l'ai dit, de revenir avec un état d'esprit positif. Je me sens donc très bien en arrivant ici : l'entraînement a été fantastique, le travail avec l'équipe incroyable. Les changements dans mon environnement et dans ma manière de collaborer avec l'équipe rendent désormais le fonctionnement beaucoup plus fluide qu'il y a un an. »